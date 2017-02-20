Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Şubat 2017 Pazartesi 09:12

Posta Dairesi’nden Özel Tarih Damgaları

Posta Dairesi Müdürlüğü, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü ve 22 Şubat Düşünce ve Kurucular Günü nedeniyle gönderilere özel tarih damgaları uygulayacak.

Posta Dairesi'nden Özel Tarih Damgaları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

DÜNYA REHBERLER VE DÜŞÜNCE VE KURUCULAR GÜNLERİNDE GÖNDERİLERE ÖZEL TARİH DAMGASI UYGULANACAK

Lefkoşa, 20 Şubat 17 (.): Posta Dairesi Müdürlüğü, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü ve 22 Şubat Düşünce ve Kurucular Günü nedeniyle gönderilere özel tarih damgaları uygulayacak.

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Tabak’ın açıklamasına göre, 6 ilçe merkezindeki postanelerde yarın Dünya Rehberler Günü nedeniyle; 22 Şubat Çarşamba günü ise Dünya Düşünce ve Kurucular Günü nedeniyle gelen gönderilerin ön yüzüne, giden gönderilerin ise pullarına özel tarih damgaları vurulacak.

(UG/GÜL) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaplıca’da Kanunsuz Avlanma…1 Kişi Hakkında Yasal İşlem Kaplıca’da Kanunsuz Avlanma…1 Kişi Hakkında...
Para Kambiyo Yasası'na Aykırı Hareket Para Kambiyo Yasası'na Aykırı Hareket
Mağusa’da Tartışma Bıçaklamayla Sonuçlandı… Mağusa’da Tartışma Bıçaklamayla Sonuçlandı…
Kttb Başkanı Arifoğlu: “genel Sağlık Sigortası’nın Çıkarılması Çok Önemli” Kttb Başkanı Arifoğlu: “genel Sağlık Sigortası’nın...
Kıbrıslı Türk Ve Rum Gençlerini Aynı Çatı Altında Buluşturmak Üzere 2 Karma Etkinlik Düzenleyen Kıbrıs Arkadaşlık Programı’na Son Başvuru Tarihi 26 Şubat Kıbrıslı Türk Ve Rum Gençlerini Aynı Çatı...
Ombudsman Komitesi, 3 Ombudsman Raporunu Karara Bağladı Ombudsman Komitesi, 3 Ombudsman Raporunu Karara Bağladı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kaplıca’da Kanunsuz Avlanma…1 Kişi Hakkında...
Kaplıca'da, Kaplıca - Büyükkonuk çemberinin yaklaşık 200 metre doğu kısmındaki sürekli av koruma bölgesi...

Haberi Oku