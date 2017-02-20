Posta Dairesi’nden Özel Tarih Damgaları

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Tabak’ın açıklamasına göre, 6 ilçe merkezindeki postanelerde yarın Dünya Rehberler Günü nedeniyle; 22 Şubat Çarşamba günü ise Dünya Düşünce ve Kurucular Günü nedeniyle gelen gönderilerin ön yüzüne, giden gönderilerin ise pullarına özel tarih damgaları vurulacak.

Lefkoşa, 20 Şubat 17 (.): Posta Dairesi Müdürlüğü, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü ve 22 Şubat Düşünce ve Kurucular Günü nedeniyle gönderilere özel tarih damgaları uygulayacak.

DÜNYA REHBERLER VE DÜŞÜNCE VE KURUCULAR GÜNLERİNDE GÖNDERİLERE ÖZEL TARİH DAMGASI UYGULANACAK

Posta Dairesi Müdürlüğü, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü ve 22 Şubat Düşünce ve Kurucular Günü nedeniyle gönderilere özel tarih damgaları uygulayacak.