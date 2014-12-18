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“Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası” GAÜ’de İrdelendi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Akdeniz geneli ve Kıbrıs özelinde iletişim kodlarının çözümlenmesinin amaçlandığı “Akdeniz Söyleşileri” etkinliğinin ikincisini gerçekleşti.

“Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası” GAÜ’de İrdelendi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Akdeniz geneli ve Kıbrıs özelinde iletişim kodlarının çözümlenmesinin amaçlandığı “Akdeniz Söyleşileri” etkinliğinin ikincisini gerçekleşti.

18 Aralık 2014 Perşembe 15:20
“Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası” GAÜ’de İrdelendi.
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GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Millenium Senato Kongre Merkezi’nde, GAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (GAÜ-KAM) ve İletişim Fakültesi işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, Akdeniz geneli ve Kıbrıs özelinde iletişim kodları çözümlenecek olan söyleşi dizisinin ikinci haftasında “Akdeniz’de Propoganda” konusu işlendi.

Etkinliğin ilk konuşmasını gerçekleştiren GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Elif Asude Tunca, Akdeniz Söyleşileri adıyla gerçekleştirdikleri söyleşileri her Çarşamba GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezin’de gerçekleştireceklerini belirterek, propaganda konusunu işledi. Tunca konuşmasında şunları söyledi;

“Propaganda iletişim sürecidir. Üç tane propaganda türü vardır. Siyah, beyaz ve gri. Bunların üçünün de kaynağı önemlidir. Yani haberi, mesajı gönderenin kim olduğudur. Gönderen açıksa beyaz propogandadır ve kaynağın kim olduğu ortadadır. Siyah da tam zıttıdır. Gri ise ikisi arasında kalmıştır; belli de olabilir belirsiz de, yani mesajın gerçekliği konusuna şüphe ile yaklaşılır. Propaganda’nın olumsuz anılmaya başlamasındaki dönüm noktası ise belki de II. Dünya savaşı Nazi Almanya’sı bakanlığı altında yürütülen propagandis faliyetlerden kaynaklanıyor. Çıkış noktasına döndüğümüzde aslında kötü bir anlamı yok. Latince’de yayma, etki alanine genişletme anlamına geliyor. Tarihçesinde de inancı yayma felsefesindeki yayma faliyetidir. Manipüle edilen bilginin yaratılığı tahribata bakarak olumsuz bir etki yaratmıştır” dedi.
Açılış konuşmasının ardından söyleşi GAÜ Öğretim Üyesi ve GAÜ-KAM Başkanı Prof.Dr.Ulvi Keser gerçekleştirmiş olduğu sunumunda, “Posta Faliyetlerinde Rum Propagandası” isimli koleksiyonu hakkında sunum gerçekleştirdi. Keser, Gerçekletirmiş olduğu sunumunda şunlara değindi.

“Güney Kıbrıs Rum İdaresi tarafından basılan, yayınlanan, dağıtılan şeyler dolayısıyla göreceğiniz malzemelerin çoğu devleti bağlayan şeyler. Devletin kaşesi devletin mührü olarak da değerlendirilebilir. Bu koleksiyon 1954’te başlar ve bugüne kadar devam eder. Yunanistan Posta Dairesinin bastığı Kıbrıs ile birleşme konulu puldan örnek verecek olursam, adada yaşayanların %99’u “evet biz Yunanistan’a
 
Son Güncelleme: 18.12.2014 15:31
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