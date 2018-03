PORTEKİZ’DE KALKINMA PLANI UYGULAMALARI VE KOOPERATİFLEŞME ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

Ülkede yürütülmekte olan kooperatifleşme, kümelenme çalışmalarının daha ileri bir noktaya taşınması amacıyla Avrupa Birliği finansmanı ve TAPS projesi organizasyonunda çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Portekiz’in Evora bölgesine çalışma ziyareti düzenlendi.



Çalışma ziyaretine Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın da yer aldığı Esnaf ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi, KOBI-GEM, Kalkınma Bankası, Turizm Bakanlığı, AB Koordinasyon Merkezi ve Sanayi Odası temsilcileri katıldı.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamamaya göre, dört günlük ziyarette, ilk olarak Avrupa Birliği’nin de desteğini ve onayı almış Bölgesel Kalkınma ve Koordinasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunuldu.

Burada gerçekleştirilen toplantılarda bölgede uygulanan kalkınma planı hakkında kapsamlı bilgi paylaşımı yapıldı; bölgesel kalkınma planının ilkeleri, içeriği ilgili komisyon üyelerinin yaptıkları sunumlarla aktarıldı ve sorular yanıtlandı.

Ardından Evora Üniversitesi’ne yapılan ziyarette, araştırma ve geliştirmenin bölgesel kalkınmaya olan rolü tartışılarak, konuyla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı Hercules Laboratuvarı yerinde incelendi. İş merkezleri, bilim ve teknoloji parkları, peynir üretim atölyesi, şarap ve zeytinyağı kooperatifleri, mantar meşesi doğrama atölyesi, endüstriyel sanayi parkı ve tarımsal sulama çalışmalarının yürütüldüğü merkezler ziyaret edildi.

Ziyaretlerde yapılan sunumlar ve tartışmalarda üretim merkezleri ve kooperatiflerin yapısı, işleyişi, sorunlara getirilen çözümler ve sürdürülebilirliği üzerine resim ortaya kondu.

Çalışma ziyaretine Esnaf ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi Başkanı olarak katılan KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, altı yıldan beridir kendilerinin de Oda çatısı altında üreticilerle birlikte kooperatifleşme ve kümelenme çalışmalarını yürüttüklerini, dolayısıyla bu kapsamda Portekiz’e düzenlenen çalışma ziyaretinin deneyimleri paylaşma anlamında büyük önemi bulunduğunu belirtti. Tulga, ziyaretin organizasyonunu yürüten TAPS proje ekibine de teşekkür etti.

Tulga çalışma ziyareti ile ilgili olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ziyarette her şeyden önce bir bölgesel kalkınma planının nasıl yürütüldüğünü, örgütlendiğini bir kez daha gördük ve hatırladık. Planın oluşma sürecinde demokratik bir şekilde tartışmalar yürütülerek, bu tartışmalara toplumun bütün unsurlarının olabildiğince katılımı sağlanmaya çalışılmış... Plan oluştuktan sonra katma değer üretimini artırmak, işgücünü üretime katmak ve sosyal ekonomi yaratmak amacıyla öncelikli sektörler ve kaynakların nasıl kullanılacağı belirlenmiş. Ayrıca, toplumun tüm birimleri; devlet, hükümet, bakanlıklar, sivil toplum unsurları bu planın bilgisine sahip olarak işleyiş, koordinasyon halinde sürdürülür. İşleyişe, ilgili kurum veya kuruluşların temsilcileri üzerinden müdahale edebilir. Her paydaş üretilen politikanın öznesi olur.”

Tulga, Portekiz’in Evora bölgesinde böylesine bir anlayışla yürütülen bir yapıyı gözlemlediklerini ifade ederek, yine bu bölgede yürütülen kalkınma planı çerçevesinde üretilen her türlü üründe markalaşmaya çalışıldığını ve markalaşırken de toplumun karakteri, kültürü, doğası, çevresi ve kimliğinin bu markada yansıtılmaya çalışıldığını önemle belirtti.

Tulga, çalışma ziyareti kapsamında yaptıkları gözlem ve edindikleri bilgilerin burada yürüttükleri üretim ve pazarlama kooperatifi çalışmalarında yol gösterici ve motive edici olduğunu ifade etti.