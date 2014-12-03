Porsche Kazanan Çiftçinin Büyük Şansızlığı!



Ankara Alışveriş Festivali’nde otomobil kazanan 13 talihliyle araçları teslim edildi. Porsche Cayman kazanan talihli çiftçinin ehliyeti yok.





Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen törende konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ankara Alışveriş Festivali’nin Ankara’yı marka şehir haline getirmek için gerçekleştirilen çalışmalardan biri olduğunu söyledi.







PORSCHE'U DUYUNCA İNANMADI, 'TINGIRDATMA' DEDİ



İlk kez 2012 yılında düzenlenen Alışveriş Festivali’nde 22 olan hediye araç sayısını ikincisinde 222’ye çıkardıklarını belirten Bezci, bu yıl segment yükselttiklerini ve 13 araç hediye ettiklerini söyledi. Porsche Cayman talihlisi Ali Yalçın’a müjdeli haberi vermek için aradığında Ali Yalçın’ın “dalga geçme” anlamında “Tıngırdatma” diyerek telefonu suratına kapattığını anlatan Bezci, “İnşallah diğer araçlar da ihtiyaç sahiplerine çıkmıştır” dedi.



PORSCHE SAHİBİ ALİ YALÇIN’IN EHLİYETİ YOK



Çubuk’da besicilik yaparak hayatını kazanan ve ASF çekilişinde Porsche Cayman kazanan talihli Ali Yalçın, “Hediye kazanmaktan çok mutluyum. araba kazandım ama kullanmayı bilmiyorum, ehliyetim yok. Arabayı oğlum kullanacak” dedi.







Bankalararası Kart Merkezi ve Milli Piyango idaresiyle yapılan anlaşma uyarınca festivalin gerçekleştiği 16 gün boyunca banka kartı ve kredi kartıyla yapılan her 50 TL’lik alışveriş için müşteriler, hediye Otomobiller için bir çekiliş hakkı kazanmıştı. Otomobil talihlilerinin belirlenmesi için 2 Ekim Perşembe günü ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda bulunan ASF Çalışma Ofisi’nde Ankara 46. Noter Katibi ile Milli Piyango yetkilileri huzurunda çekiliş yapılmıştı. Otomobillerin sahiplerini bulması için yapılan çekilişte, 13 otomobil talihlisinden 10’u Ankara’da ikamet edenlerden çıkarken, 3 talihli Zonguldak, Denizli ve Balıkesir’den çıktı.



Ödül kazanan isimler şöyle:



“2014 model Prosche Cayman otomobil kazanan asil talihli Ali Yalçın (Ankara), 2014 model Audi A3 otomobil kazanan asil talihliler Eda Öz (Ankara), Hacı Çalışkan (Ankara), Oğuzhan Can (Ankara), Şükran Biçken (Ankara), Adem Çakır (Zonguldak), İsmail Abaza (Ankara), 2014 model Audi A1 otomobil kazanan asil talihliler Ömer Arslan (Ankara), Tacit Aksoy (Ankara), İlyas Koç (Ankara), Uğur Kuzulugil (Balıkesir), Halilceylani Türker