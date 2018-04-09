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Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü

Erzurum'da, evdeki pompalı av tüfeğiyle poz veren lise öğrencisi Haluk K. yanlışlıkla tetiğe dokununca karşısındaki arkadaşı Zafer Polat'ı göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan Polat, kurtarılamadı. Haluk K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü

Erzurum'da, evdeki pompalı av tüfeğiyle poz veren lise öğrencisi Haluk K. yanlışlıkla tetiğe dokununca karşısındaki arkadaşı Zafer Polat'ı göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan Polat, kurtarılamadı. Haluk K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:41
Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü
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Olay merkez Aziziye ilçesine bağlı Tınazlı köyünde meydana geldi. Ziya Gökalp Lisesi ücüncü sınıf öğrencisi Haluk K., çok sevdiği iki arkadaşını hafta sonu evine davet etti. Cumartesi günü yenilen yemekten sonra gençler cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çekmeye başladı. Haluk K. bu sırada evdeki pombalı tüfeği alıp oturdukları yere getirdi.

Foto: DHA

Tüfekle poz veren Haluk K., yanlışlıkla tetiğe dokununca karşısındaki arkadaşı Zafer Polat’ı göğsünden vurdu. Polat kanlar içinde yerde kaldı. Haluk K., olayın şokunu atlatıp 112’yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri gelene kadar Haluk K. ve diğer arkadaşı, Polat’ın kanını durdurmak için tampon yaptı. Gelen sağlık ekibi durumu ağır olan Polat’ı hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Zafer Polat kurtarılamadı. Haluk K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Foto: DHA

Zafer Polat’ın cenazesi dün merkez Palandöken ilçesindeki Baba Dereli Camii’nde kılanan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Aynı dakikalarda adliyeye sevk edilen Haluk K. de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Foto: DHA

Okuldan arkadaş olan Zafer Polat ve Haluk K.’nin çok iyi iki dost olduğunu belirten arkadaşları ise yaşananlara inanamadıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Ziya GökalpZafer PolatPompalı Tüfek
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