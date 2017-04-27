Polonya Dayanışma Sendikası Üyeleri, Ktös’ün Davetlisi Olarak Kıbrıs’ta Temaslar Yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 2008 yılında Polonya Dayanışma Sendikası (Solidarnosc) ile imzaladığı “Öğretmen Değişim Programı” anlaşması çerçevesinde her yıl hem Kıbrıs’tan hem de Polonya’dan öğretmen gruplarının yaptığı karşılıklı proje ziyaretleri, bu yıl Kıbrıs ziyaretiyle başladı.

Lefkoşa, 27 Nisan 17 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 2008 yılında Polonya Dayanışma Sendikası (Solidarnosc) ile imzaladığı “Öğretmen Değişim Programı” anlaşması çerçevesinde her yıl hem Kıbrıs’tan hem de Polonya’dan öğretmen gruplarının yaptığı karşılıklı proje ziyaretleri, bu yıl Kıbrıs ziyaretiyle başladı.

KTÖS’ün ev sahipliği’nde gerçekleştirilen bir haftalık ziyaret boyunca sekiz ilkokul öğretmeninden oluşan Polonya ekibi, seçilen KTÖS üyesi öğretmenlerin okulları olan Hamitköy İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Vadili İlkokulu ve Zümrütköy İlkokulu’nu ziyaret ederek, 2017 yılı proje konusu olarak belirlenen “Bölgesel ve Ulusal Gelenekler” kapsamında öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte hazırladıkları etkinliklere katıldı.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, okul ziyaretlerinin yanı sıra Ara Bölge’deki Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’ni (AHDR) ziyaret eden grup, AHDR Eğitim ve Araştırma Programları Koordinatörü Dr. Alaettin Çarıkçı’dan, tarihsel çerçevede derneğin oluşumu, yapısı, amaçları, çalışma alanları ve yayınları hakkında bilgi aldı.

Polonya ekibi, bayram ve bayramlaşma gelenekleri, geleneksel çocuk oyunları, kahvehane ve kahve kültürü, kültürel yemekler, geleneksel kostümler ve danslar, düğün gelenekleri ve de geleneksel hikaye anlatıcılığını kapsayan projelerin sunulduğu okulların yanı sıra, Güzelyurt Kültür Evi, Girne Kalesi ve Batık Gemi Müzesi, Salamis Antik Kenti, Yeşilırmak çilek bahçeleri, Bellapais Manastırı, Güzelyurt portakal bahçeleri, Lefkoşa Surlariçi ve Mağusa Surlariçi’nde bulunan tarihi yerleri ziyaret ederek Kıbrıs’ın kültürel mirası, tarihi yapıları, bitki örtüsü, tarımsal çeşitliliği ve Kıbrıs’ta yaşayan halkların geçmişten günümüze uyguladığı kültürel/geleneksel ritüeller ve pratikleri inceleme fırsatı buldu.

“Öğretmen Değişim Programı” 2017 projesi kapsamında Polonya ziyaretine katılmak isteyen gönüllü üyeler arasından kura ile belirlenen beş kişilik öğretmen grubu, Haziran ayında Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek ve Polonya eğitim sistemi ve uygulamalarını yerinde inceleme şansı bulacak.

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