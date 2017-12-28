POLİTİK EKONOMİ KAÜ’DE ELE ALINACAK

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 1. Uluslararası Politik Ekonomi Öğrenci Kongresi düzenliyor. KAÜ, kongre hakkında bir çağrı metni düzenleyerek katılmak isteyen herkese çağrıda bulunuyor.

Kongreye katılımla ilgili olarak yapılan açıklamada; ‘‘En fazla 300 kelime uzunluğundaki bildiri özetleri ve oturum önerilerini 12 punto Times New Roman temalı yazı tipinde ve Word formatında olması gerektiği ve tebliğ başlığı, yazarların isimleri, yazarların iletişim bilgileri, e-posta adresi, kurum bilgisi, çalışma amacının ise; yöntemi, beklenen sonuçları ve önerileri içermesi gerektiği belirtilirken, konferansın öncelikli olarak politik ekonomi yaklaşımının yanı sıra politika, ekonomik, finansal ve sosyal alanlardaki gelişmelere vurgu yapan, bu gelişmelerin ulusal be uluslararası ölçekte etkisini değerlendiren teorik, metodolojik ve ampirik araştırmalara açık olduğu vurgulanarak tebliğ önerilerinin en geç 20 Mart 2018 tarihine kadar kaupeok@gmail.com adresine gönderilmesi gerektiği bildirildi