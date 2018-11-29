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Polisten Sürücülere Kaygan Ve Kapalı Yol Uyarısı...

“LEFKOŞA- GİRNE ANAYOLU BOĞAZ KAVŞAĞI TRAFİĞE KAPATILDI…”

Polisten Sürücülere Kaygan Ve Kapalı Yol Uyarısı...

“LEFKOŞA- GİRNE ANAYOLU BOĞAZ KAVŞAĞI TRAFİĞE KAPATILDI…”

29 Kasım 2018 Perşembe 17:42
Polisten Sürücülere Kaygan Ve Kapalı Yol Uyarısı...
“LEFKOŞA- GİRNE ANAYOLU BOĞAZ KAVŞAĞI TRAFİĞE KAPATILDI…”
“KAMYONDAN YOLA SIVI SABUN HAM MADDESİ DÖKÜLDÜ..ULAŞIM ALTERNATİF GÜZERGAHTAN SAĞLANIYOR”
Lefkoşa, 29 Kasım 18 :  Polis, bir kamyondan yola dökülen sıvı sabun ham maddesi nedeniyle Lefkoşa- Girne anayolu Boğaz kavşağının trafiğe kapatıldığını, ulaşımın alternatif bir güzergah üzerinden sağlandığını duyurdu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi şöyle:
“Lefkoşa- Girne anayolu Boğaz kavşağında bir kamyonun arkasında yüklü bulunan içinde sıvı sabun ham maddesi olan bidonlar yola döküldü. Yolda aşırı kayganlık meydana geldi. Sürücülerin güvenliği açısından kavşak trafik akışına kapatıldı. Lefkoşa istikametinden gelip Girne\'ye gidecek araçların ulaşımı Boğazköy kavşağından sola yönlendirilerek servis yolu üzerinden sağlanıyor.”
(RÇ/HÖ)         FOTOĞRAFLI

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