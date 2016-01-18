Polisten Yaralananlarla İlgili Açıklama

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Aslanköy kavşağında bugün meydana gelen ve 55 yaşındaki Keziban Karam’ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan aynı aileden 2 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre, 24 yaşındaki Tutku Karam’ın FP 029 plakalı araçla kayarak yoldan çıkması ve 1.5-2 metrelik bankete düşerek ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, arka koltukta oturan anne Keziban Karam hayatını kaybetti. Arabayı kullanan genç kız ile ön koltukta oturan baba 64 yaşındaki Hüseyin Karam ise hafif yaralandı.