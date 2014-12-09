Polisten Yağışlarla İlgili Uyarı!! Bazı Yollar Kapatıldı..

Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle bazı yollar kapatıldı. Polis sürcülere yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor...



Dün akşam saatlerinde başlayan ve ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava etkisini hala sürdürüyor yer yer yoğun yağışlar nedeniyle Lefkoşa'da Metropol yolu ve Doktoroğlu önünde çalışma yapılırken bazı yollar trafiğe kapatıldı. Eski Gönyeli yolu ve Alayköy, Yılmazköy yolu trafiğe kapatılırken polis sürücüleri dikkatli olması için uyardı...

Son Güncelleme: 09.12.2014 13:45