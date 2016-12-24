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24 Aralık 2016 Cumartesi 19:18

Polis’ten Uyarı!

Polis'ten Uyarı!
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Polis’ten Uyarı!
Su birikmesi nedeniyle kapatılan Girne Çevre yolu ile şehir içi trafiğini bağlayan alt geçit yeniden trafiğe açıldı.

Polis aşırı yağışlar sonucu Geçitköy- Çamlıbel arasındaki yolda meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Su baskınları, Girne merkez yanında Alsancak ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde de etkili oluyor.

Su baskınlarına girne itfaiye ve sivil savunma ekipleri yanında Lefkoşa ve Güzelyurt’tan ekipler de müdahale ediyor.

Edremit göleti taştı Girne tamamen sular altında kaldı.
20 Temmuz Stadyum kavşağı ile çevre yolunun kesiştiği nokta su taşkınları nedeniyle tafiğe kapatıldı.

Lapta yönüne gidecek olan sürücülerin çevre yolunu kullanması istendi.


 BRTK



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