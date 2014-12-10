Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Polisten UKÜ Personeline Güvenlik Eğitimi

Polis Genel Müdürlüğü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  (UKÜ) personeline eğitim verdi. Kampus alanında görev yapan 29 personele “Kalabalık Yönetimi, Kritik Tesislerin Güvenliği, Narkotik, Önleyici Hizmetler ve Adli Konular” hakkında eğitim verildi.4 gün süren eğitim programının sonunda kursiyerlere katılım belgeleri törenle verildi.

Polisten UKÜ Personeline Güvenlik Eğitimi

Polis Genel Müdürlüğü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  (UKÜ) personeline eğitim verdi. Kampus alanında görev yapan 29 personele “Kalabalık Yönetimi, Kritik Tesislerin Güvenliği, Narkotik, Önleyici Hizmetler ve Adli Konular” hakkında eğitim verildi.4 gün süren eğitim programının sonunda kursiyerlere katılım belgeleri törenle verildi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 16:42
Polisten UKÜ Personeline Güvenlik Eğitimi
banner238

Polis Genel Müdürlüğü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  (UKÜ) personeline eğitim verdi.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, kampus alanında görev yapan 29 personele “Kalabalık Yönetimi, Kritik Tesislerin Güvenliği, Narkotik, Önleyici Hizmetler ve Adli Konular” hakkında eğitim verildi.4 gün süren eğitim programının sonunda kursiyerlere katılım belgeleri törenle verildi. Törene Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler ve UKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hikmet Seçim de katıldı.

Prof. Dr. Seçim törende, kaliteli ve güvenli hizmet için eğitimin önemine dikkat çekerek, Polis Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

PGM Vekili Pervin Gürler de, eğitim alan bir kurumdan eğitim veren bir kurum haline gelmenin  örgütün geliştiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Gürler, kurum olarak gelişirken, kurumların da aynı paralelde gelişmesine katkı koymaya devam edeceklerini, bunun suç ve suçları önlemede kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Törende UKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Seçim Gürler’e teşekkür plaketi de verdi.

Son Güncelleme: 10.12.2014 19:02
Anahtar Kelimeler:
Polis Genel MüdürlüğüUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Personeline Eğitim Verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim