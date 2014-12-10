Polisten UKÜ Personeline Güvenlik Eğitimi

Polis Genel Müdürlüğü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) personeline eğitim verdi.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, kampus alanında görev yapan 29 personele “Kalabalık Yönetimi, Kritik Tesislerin Güvenliği, Narkotik, Önleyici Hizmetler ve Adli Konular” hakkında eğitim verildi.4 gün süren eğitim programının sonunda kursiyerlere katılım belgeleri törenle verildi. Törene Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler ve UKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hikmet Seçim de katıldı.

Prof. Dr. Seçim törende, kaliteli ve güvenli hizmet için eğitimin önemine dikkat çekerek, Polis Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

PGM Vekili Pervin Gürler de, eğitim alan bir kurumdan eğitim veren bir kurum haline gelmenin örgütün geliştiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Gürler, kurum olarak gelişirken, kurumların da aynı paralelde gelişmesine katkı koymaya devam edeceklerini, bunun suç ve suçları önlemede kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Törende UKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Seçim Gürler’e teşekkür plaketi de verdi.