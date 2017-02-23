Polisten Trafik Operasyonu

Polis dün akşam Gazimağusa ve Girne’de düzenlediği asayiş ve trafik operasyonunda kumarhanelerde toplam 19 kişi, trafikte ise 278 sürücü hakkında işlem yaptı.

Polis dün akşam Gazimağusa ve Girne’de düzenlediği asayiş ve trafik operasyonunda kumarhanelerde toplam 19 kişi, trafikte ise 278 sürücü hakkında işlem yaptı.

Operasyon sırasında kumarhaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler, diskotekler, kahvehaneler ve pansiyonlar denetlendi.

Polis bültenine göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasındaki asayiş ve trafik operasyonunda, kumarhaneye girmeleri yasak toplam 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 360 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 99 sürücü hakkında ileri işlem yapıldı.

Yine dün akşam Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında da asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Kumarhaneye girmeleri yasak olan 4 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilirken trafikteki denetimlerde ise 675 araç kontrol edildi ve trafik kurallarına uymadığı belirlenen 179 sürücü hakkında ileri işlem uygulandı.



