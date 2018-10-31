Polisten Sahte 50’lik ABD Doları uyarısı

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Polis, tedavüle sürülmüş olma ihtimali bulunan sahte 50’lik ABD dolarlarıyla ilgili dikkatli olunması uyarısında bulundu.



Girne’de dün tasarrufunda sahte dolar bulundurmaktan tutuklanan 2 kişinin piyasaya önceden sahte dolar sürme ihtimali göz önünde bulundurularak, para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri istendi.



Polis özellikle sözkonusu şahısların tasarrufunda tespit edilip, el konulan toplam 18 adet sahte 50’lik ABD Doları banknotunun seri numaralarıyla başlayan 50’lik ABD Doları cinsi para bulunduranların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.



Bahse konu şahısların tasarruflarında bulunan dolarların seri numaraları ise şu olduğu belirtildi:



LB 58479439 A, LB 58479430 A, LB 58479431 A, LB 58479432 A, LB 58479435 A, LB 58479436 A, LB 58479437 A, LB 58479440 A, LB 58479438 A, LB 58479423 A, LB 58479425 A, LB 58479424 A, LB 58479434 A, LB 58479433 A, LB 58479421 A, LB 58479422 A



Girne'de dün gece bir döviz bürosuna iki adet sahte 50'lik ABD Doları vermekten tutuklanan iki kişinin tasarrufunda 16 sahte banknot daha bulunmuştu.



