Polisten Girne Dağyolunu kullananan sürücülere uyarı

Girne - Değirmenlik Anayoluna aşırı yağış nedeniyle düşen toprak ve taşlar nedeniyle bir süre kısmen trafiğe kapatılan yolun, yeniden trafiğe açıldığını duyuran polis, yoldaki olumsuz zemin nedeniyle sürücüleri, dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.

Polisten verilen bilgiye göre sabah erken saatlerde aşırı yağış nedeniyle Girne - Değirmenlik Anayolu (Girne Dağyolu) üzerinde yola tehlike arz edecek şekilde toprak ve taş kayması olduğu, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden dolayı, yolun Acapulco kavşağından itibaren - Esentepe /Alevkayası kavşağına kadar olan kısmının trafik akışına kapatıldı ancak düşen toprak ve taşların dozer yardımıyla temizlenmesinin ardından saat 06.00 sıralarında Girne Dağyolu yeniden trafiğe açıldı.

Olası toprak ve taş kayması ve yolda meydana gelen olumsuz zeminden dolayı sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.