Polisten Düzeltme Ve Özür Açıklaması

Polis, Gönyeli Yenikent’te rahatsızlanarak ölen şahsın isminin Ahmet Haraşol olduğunu açıkladı.

Polis konuyla ilgili açıklamasında, bugün yayımlanan polis basın bülteninde ismi Ahmet Habeşoğlu şeklinde yazılan sözkonusu şahsın, Hackney- Londra doğumlu 51 yaşındaki Ahmet Haraşol isimli şahıs olduğunu belirtti.

Polisin açıklaması şöyle:

“Bugün yayımlanan 16.9.2018 tarihli polis basın bülteninde, 15.09.2018 tarihinde rahatsızlanarak öldüğü bildirilen 53 yaşındaki Ahmet HABEŞOĞLU ismi yanlışlıkla yayımlanmıştır. Yaşamını yitiren şahsın, Yenikent Gönyeli'de sakin, Hackney- Londra doğumlu 51 yaşındaki Ahmet HARAŞOL isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Yapılan yayımdan dolayı mağdur olan Ahmet HABEŞOĞLU isimli şahıstan, ailesinden ve kamuoyundan özür dileriz”