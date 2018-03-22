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POLİSTE E-BİLGİ SORGULAMA SİSTEMİ

Halka daha etkili ve verimli hizmet verebilmek, suçu önlemek ve suça müdahalede teknolojik donanım ve yazılım hizmeti sağlamak amacıyla alt yapısı geliştirilen el tabletlerinin polis örgütünde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

POLİSTE E-BİLGİ SORGULAMA SİSTEMİ

Halka daha etkili ve verimli hizmet verebilmek, suçu önlemek ve suça müdahalede teknolojik donanım ve yazılım hizmeti sağlamak amacıyla alt yapısı geliştirilen el tabletlerinin polis örgütünde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

22 Mart 2018 Perşembe 18:54
POLİSTE E-BİLGİ SORGULAMA SİSTEMİ
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POLİSTE E-BİLGİ SORGULAMA SİSTEMİ


Halka daha etkili ve verimli hizmet verebilmek, suçu önlemek ve suça müdahalede teknolojik donanım ve yazılım hizmeti sağlamak amacıyla alt yapısı geliştirilen el tabletlerinin polis örgütünde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Polisin açıklamasına göre, geliştirilen bu sistem sayesinde yapılan asayiş ve trafik kontrolleri sırasında bilgi işlem merkeziyle eş zamanlı veri sorgulaması yapılarak, suçun önlenmesi ve suçlunun yakalanması sağlanabilecek.

Polis Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü yazılım ekipleri tarafından hazırlanıp, kurulan sistemin, endüstriyel tip el tabletlerinin alımıyla tamamlanarak tüm ilçe polis müdürlüklerinde uygulamaya konulduğu belirtildi.

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