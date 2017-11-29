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29 Kasım 2017 Çarşamba 11:17

POLİSTE ÇİFTE STANDART!

Dereboyu’nun göbeği Reis Süpermarket’in önünde yaşanan darp olayı adeta burası dağ başı mı dedirtti.

POLİSTE ÇİFTE STANDART!
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Dereboyu’nun göbeği Reis Süpermarket’in önünde yaşanan darp olayı adeta burası dağ başı mı dedirtti.

27 Kasım Pazartesi akşam 18.00 sularında Dereboyu’nun göbeği Reis Süpermarket’in önünde yaşanan darp olayı adeta burası dağ başı mı dedirtti.
 
Yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu 
Önceki gün evinin bulunduğu Dereboyu caddesi üzerindeki Reis Süpermarket’ten torununa süt alıp yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Kadir Koçman, yolda seyir halindeki iki arabada bulunan kişilerin önce sözlü daha sonra da yumruklu-tekmeli saldırısına uğradı.  
 
Önce küfür, sonra dayak 
Cadde üzerinde bulunan Reis Süpermarket’ten torununa süt alıp yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Koçman’ın yakınları, “Karşıya geçmeye çalışırken arabadaki birinin küfür dolu hakaretlerine maruz kalıyor. Dönüp arabadakine 60 yaşında baban yaşında adamım ayıptır, neden küfür ediyorsun demesinin ardından küfür eden aracın arkasındaki araçtan inenler tarafından öldüresiye dövülüyor. Olayın şokuyla kaldırıma kanlar içerisinde oturup kalıyor ve olayın önünde gerçekleştiği banka çalışanları yardımına koşuyor” şeklinde konuştu. 
 
Banka çalışanları yardımına koştu 
Bir anda neye uğradığını şaşıran Koçman ise, kendisini darp edenleri ve arabanın plakasını dahi göremiyor. Olay polise, önlerinde gerçekleşen olayı, “Haydut mu bunlar, burası dağ başı mı?” diye bağıran banka çalışanlarının polise haber vermesi ile gidiyor. 
 
“Sabah bizi arayacaklarını söylediler aramadılar”
Olayın ardından darp raporu alan ve Lefkoşa Adli Şube’ye giden Koçman’ın şikayeti üzerine sözlü ve fiziki saldırıda bulunan araçtakilerin göz altına alındığını dile getiren aile yakınları, saldırganların sabah mahkemeye çıkarılacağının ve kendilerine haber verileceğinin söylenmesine rağmen, kimsenin kendilerini aramadığını dile getirdiler. 
 
“Polis hiç hoş olmayan bir üslupla azarladı”
Olaydan bir gün sonra  28 Kasım Salı günü Lefkoşa Adli Şube’ye giden mağdur Koçman’ın kızı, “Bize sabah aranacağımız ve mahkeme için hazır bulunmamız gerektiği söylendi. Biz de bekledik ama ne arayan ne de soran oldu. Ben de öğle saatlerinde kalkıp Lefkoşa Adli Şube’ye gittim. Dün gece yaşanan bir darp olayı olduğunu darp edilenin de babam olduğunu söyledim. Odada bulunan iki kadın, iki erkek polis görevlisinden erkek olanlardan biri, bilgi veremeyeceğini söyledi. Ben de babam olduğunu ve akşam bizi arayacaklarını ancak aramadıklarını söyledim. Erkek iki görevli polis memurundan biri bana bağırmaya başladı. Hiç hoş olmayan bir üslupla azarladı beni” şeklinde konuştu. 
 
Suçlu, yüzüne 15 dikiş atılan 60 yaşındaki adam oldu 
Yine aynı polis memurunun olayın ne olduğunun bilinmediğini, kişilerin daha sonra mahkemeye çıkarılacağını söyleyerek belki de suçlunun Koçman olduğunu söylediğini dile getiren aile yakınları, “Bize olayın tam olarak bilinmediği için darpçıların mahkemeye çıkarılmadığını söyledi aynı polis memuru. Belki de suçlu olanın 60 yaşında dayak yiyen yüzüne 15 dikiş atılan gözü moraranın babam olduğu söylendi. Ağır tahrikte bulunmuş olabileceğini söylediler” ifadelerini kullandılar.
 
“Avukatlara boş yere para yedirmeye ne kadar meraklısınız”
Avukat ile olayın üzerine gideceklerini polise ilettiklerinde ise aldıkları cevabın, “Avukatlara boş yere para yedirmeye ne kadar meraklısınız” olduğunu anlatan aile yakınları, ayrıca darp olayının yaşandığı ilk gün, polisin şikayeti almamak için müdahalede bulunmaya çalıştıklarını da iddia ettiler.  
 
“Gariban ve hakkınızı arayan olduğunuzda haklıysanız bile haksız oluyorsunuz”
Yüzüne 15 dikiş atılan ve gözü moraran 60 yaşındaki Koçman’a asıl saldıranın kim olduğu ortaya çıkmasına rağmen hiçbir şekilde ifadesinin dahi alınmadığını da ifade eden aile yakınları, “Bunları biz yapsak anında bizi içeriye sokup mahkemeye çıkarırlardı. Gariban ve hakkınızı arayan olduğunuzda haklıysanız bile haksız oluyorsunuz. Arkası sağlam olanlar da ellerini kollarını sallayarak sokakta geziyor” ifadelerini kullandılar. 



Kaynak: Yeni bakış

 
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Kadir KoçmanDereboyuDarp Olayı
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