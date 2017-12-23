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Poliste Bir Çürük Daha!

Poliste Bir Çürük Daha!

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:18
Poliste Bir Çürük Daha!
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Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kız arkadaşına ait evi ve arabayı izni olmadan başkalarına satma vaadinde bulunarak sahtekârlıkla para temin ettiği tespit edilen zanlı Musa Güler tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlının ayrıca polis olan zanlı dün itibari ile görevinden uzaklaştırıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Şerif Avcil olayla ilgili bulguları aktardı. Avcil huzurda bulunan zanlı Musa Güler’in Temmuz – Ağustos 2017 tarihleri arasında kız arkadaşına ait daireyi, aslında kendisine ait ve satış yetkisinde olmadığını bildiği halde kendi eviymiş gibi gösterip başka bir şahsa 25 bin STG karşılığı satacağı beyanında bulunduktan sonra sahtekârlıkla 75 bin TL para temin ettiğini söyledi. Polis zanlının daha sonra aynı ay içerisinde yine kız arkadaşına ait aracı galeriye verip başka araç alacağı beyanında bulunduktan sonra, satış sözleşmesi imzalatıp konu aracı bir başka sahsa 4 bin STG karşılığı satarak yine sahtekârlıkla para temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis Çavuşu Avcil zanlının ayrıca kardeşine ait telefonu alarak bozuk olmadığı halde bozuk olduğunu söyleyip tamir gerektirdiği beyanında bulunarak 1200 TL tamir parası temin ettiğini söyledi.

Polis çavuşu Şerif Avcil zanlının yine bu seferde birlikte çalıştığı arkadaşından babasının hastane masraflarını karşılamak için bankadan 10 Bin TL borç alacağı beyanında bulunduktan sonra teminat göstermek için 10 adet imzalanmış çek yaprağı aldığını belirtti. Polis zanlı Güler’in konu çek yapraklarını bankaya teminat olarak vermek yerine piyasaya sürüp toplamada 189 Bin TL para temin ettiğini belirtti.

Polis Çavuşu Şerif Avcil mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı ve ayrıntılı olarak yürütüldüğünü belirterek tahkikatın selameti açısından zanlının ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 23.12.2017 14:02
Anahtar Kelimeler:
Musa Güler
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