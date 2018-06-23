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Polisiye Olaylar… Tasarrufunda Uyuşturucu Bulunan İki Kişi Tutuklandı

Lefkoşa, 23 Haziran 18 : Girne ve Gazimağusa’da araçlarında uyuşturucu madde bulunan iki kişi tutuklandı.

Polisiye Olaylar… Tasarrufunda Uyuşturucu Bulunan İki Kişi Tutuklandı

Lefkoşa, 23 Haziran 18 : Girne ve Gazimağusa’da araçlarında uyuşturucu madde bulunan iki kişi tutuklandı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 10:14
Polisiye Olaylar… Tasarrufunda Uyuşturucu Bulunan İki Kişi Tutuklandı

Lefkoşa, 23 Haziran 18 : Girne ve Gazimağusa’da araçlarında uyuşturucu madde bulunan iki kişi tutuklandı.
Polis’ten yapılan açıklamaya göre, A.G(E-38) dün saat 09:00 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolunda aracında rahatsızlanması üzerine çağrılan ambulans geldiğinde içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigarayı yere attı.
Ardından A.G’nin arabasında yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Gazimağusa’da, dün 09:00 sıralarında ise G.D.(E-22)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet sigara izmariti bulundu.
Sözkonusu kişiler tutuklanırken olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

2 KİŞİ EVLERİNİN BAHÇESİNDE YARALANDI…

Alayköy’de dün saat 19:00 sıralarında, Salih Hacımevlüt (E-57), evinin bahçesinde bulunan inşaatta yürürken aniden rahatsızlanarak düştü ve başını çarptı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatasında kırık ve kanama tespit edilen Hacımevlüt yoğun bakım serisinde kontrol altına alındı.

Mehmet Emin Karagil(E-65) de dengesini kaybederek Kurtuluş’ta evinin yanında bulunan 4 metre derinliğindeki beton havuzun içerisine düşerek yaralandı.

Karagil, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde omuriliğinde ve kaburgalarında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.
Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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KAYIP ŞAHIS

Dergah Kaya (E-33) 11 Haziran’da Lapta’da evinden ayrılarak halen geri dönmedi.

Polis Kaya’nın arandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

HUZUR OPERASYONU

Girne Polis Müdürlüğü’nün dün gece düzenlediği asayiş ve trafik operasyonu neticesinde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam sekiz kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.


Polis bu sabah 04:00 saatleri arasında sorumluluk sahası içerisinde faaliyet
gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüplerini kontrol ettiğini; trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda ise 450 aracın kontrolünde ise suç işlediği tespit edilen 71 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken 8 araç trafikten men edildiğini belirtti.

(ÖZ/ŞEB)


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