Polisiye Olaylar... Lefkoşa’da İş Kazası…

LEFKOŞA’DA İŞ KAZASI… ELEKTRİĞE KAPILAN 22 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALI

TUTUKLU, MAHKEMEDE DAVASI ERTELENDİĞİ İÇİN KENDİNİ JİLETLE YARALADI

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Lefkoşa’da bu sabah meydana gelen iş kazasında, elektriğe kapılan 22 yaşındaki Mehmet Demirbilek ağır yaralandı.

Saat 08.00’de meydana gelen kazada, Demirbilek’in Yusuf Kaptan Sokak’taki bir apartmanda dış cephe boyası yapmak için iskele kurduğu sırada su depolarına gelen kablolara temas edince elektriğe kapıldığı ve hastanede yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Mehmet Demirbilek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’de yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Kolan British Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

JİLETLE KENDİNİ YARALADI

Öte yandan Merkezi Cezaevi’nde hükümlü tutuklu olarak bulunan M.M. (E-34), daha önceden işlediği başka bir dava ile ilgili Gazimağusa’da mahkeme salonundayken, davası ertelendiği için ağzında sakladığı jiletle kendini boğazından yaraladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, davasının ertelenmesi kararına sinirlenerek ağzında sakladığı jiletle boğazına çizik atmak suretiyle hafif şekilde yaralayan M.M Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

M.M. taburcu olmasının ardından davasının görülmesine Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde devam edildi ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“ÜZERİ HEM CEZAEVİNDE HEM MAHKEMEYE ÇIKARILIRKEN ARANDI”

Polis Basın Subaylığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, şahsın üzerinin aranmadan mahkemeye çıkarıldığı yönünde iddialar yer aldığı belirtilerek, M.M’nin Merkezi Cezaevi’nden teslim alınmadan önce gardiyan, mahkemeye çıakrılacağı sıra ise polis tarafından detaylı bir şekilde arandığı ifade edildi.

(YIL/GÜL)