Polisiye Olaylar... Haspolat’ta, İş Yerinde Rahatsızlanan 52 Yaşındaki Hasan Gülez Hayatını Kaybetti

GİRNE - DEĞİRMENLİK ANAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ KAMYONDA YANGIN ÇIKTI.
GİRNE - DEĞİRMENLİK ANAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ KAMYONDA YANGIN ÇIKTI.
Girne - Değirmenlik anayolunda seyir halindeki kamyonda yangın çıktı. Olay, bugün 15.00 sıralarında meydana geldi.
Ferdi Aslan, yönetimindeki PD 917 plakalı kamyonla, Girne - Değirmenlik anayolunda Girne’ye doğru seyrederken aracın motor bölümünde arıza oldu. Motordan çıkan kıvılcımlarla kamyon alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın kamyonda maddi hasara neden oldu.
(RÇ/HÖ)
Lefkoşa, 26 Eylül 18 : Haspolat’ta, iş yerinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Hasan Gülez hayatını kaybetti.Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde çalıştığı Levent Mozaik’te rahatsızlanan Gülez yaşamını yitirdi.
GİRNE - DEĞİRMENLİK ANAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ KAMYONDA YANGIN ÇIKTI.
Girne - Değirmenlik anayolunda seyir halindeki kamyonda yangın çıktı. Olay, bugün 15.00 sıralarında meydana geldi.
Ferdi Aslan, yönetimindeki PD 917 plakalı kamyonla, Girne - Değirmenlik anayolunda Girne’ye doğru seyrederken aracın motor bölümünde arıza oldu. Motordan çıkan kıvılcımlarla kamyon alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın kamyonda maddi hasara neden oldu.
(RÇ/HÖ)