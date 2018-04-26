Polisiye Olaylar…gazimağusa Ve Ercan’da Uyuşturucudan Toplam 6 Kişi Tutuklandı

GAZİMAĞUSA VE ERCAN’DA UYUŞTURUCUDAN TOPLAM 6 KİŞİ TUTUKLANDI



Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Polis, Ercan Havalimanı ve Gazimağusa’da yaptığı aramalarda uyuşturucuyla ilgili toplam 6 kişiyi tutukladı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam B.A (E-21) Ercan Havalimanı’ndan KKTC\'ye giriş yaptığı sırada üzerinde yapılan kontrolde, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Gazimağusa’da G.E.’nin (E-36) kalmakta olduğu evde yapılan aramada, kenevir bitkisi ziraatında kullanıldığına inanılan eşyalar ile apartmanın damında yetiştirilen 20 kök kenevir bitkisi bulunarak emare alındı.



Meseleyle ilgili olarak B.E.’nin (E-35) üzerinde yapılan aramada ise, bir miktar kenevir tohumu olduğuna inanılan madde ile aracının bagajında kenevir türü bitki ziraatında kullanıldığına inanılan eşyalar bulundu.



Bugün saat 02. 00 sıralarında Gazimağusa’da Z.B. E.’nin (E-32) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde toplam 85 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara bulunarak emare alındı.



Adı edilenle birlikte meseleyle ilgisi olduğuna inanılan Ü.Ç. (E-27) ve M.K. (E-20) tutuklandı.



SAHTE BELGE İLE ZÜRİH’E GİTMEYE KALKINCA TUTUKLANDI



M.Y.A. (E-39) Ercan Havalimanı’nda Zürih\'e gidebilmek için önceden sahte olarak temin

etmiş olduğu oğlu adına düzenlenen sahte İspanya oturma belgelerini, görevli memura verdiği sırada tutuklandı.



GİRNE’DE EV AÇMA









Girne’de Samira Shojaeian Zanjavi’ye ait evin giriş kapısının menteşe kısmını kırarak açıp içeriye girdikten sonra ev sakini tarafından fark edilmesi üzerine kaçan H.Y.(E-40), tespit edilerek tutuklandı.ALAYKÖY’DEHIRSIZLIKÖte yandan, M.D.(E-26), V.B.(E-20), M.G.(E-17), M.Y.(E-21) ve K.A.(E-19), Alayköy Sanayi Bölgesinde arsa içerisinde bulunan Ahmet Celal Taçoy’a ait 18 adet ahşap ve 20 adet alüminyumdan mamul çekmeceli dolaplar üzerinden, alüminyum ve krom parçalarını söküp çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.YEŞİLYURT’TAYANGINYeşilyurt\'ta dün, Hasan Korucu ve Uğur Kaşot \'a ait narenciye bahçesinde çıkan yangında15 kelepçeli 90\'lık boru, 3 top damlama lastiği ile limon, mandalina zeytin ve yenidünya ağaçları yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.İŞ KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDIHaspolat’ta dün, bir inşaatta kule vinç operatörlüğü yapan S.K.(E-30)’nin kullanımındaki vinç ile demir kalıpları inşaat içerisinden alıp kalıpçıların bulunduğu yere taşıdığı sırada, vincin dönen kolu üzerinde monteli aydınlatma projektörü yerinden çıkarak yaklaşık 20 metre aşağıda bina içerisinde demir kalıpları yan yana sıkıştırıp bağlayan Ali Kurnaz’ın üzerine düştü.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kurnaz, kalça kemiği ile beli arasında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat edilerek ortopedi servisinde gözetim altına alındı.(YIL/ÖK)