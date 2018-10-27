Polisiye Olaylar... Gazimağusa’da Uyuşturucu...

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Gazimağusa’da dün 17:20-17:40 saatleri arasında C.I.O.’nun (E-33) evinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunan bir öğütücü bulunarak emare olarak alındı. C.I.O. tutuklandı.

SAHTE EVRAK DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME

2018 Nisan ve Ekim ayları içerisinde, A.K.A.A.F.A. (E-17) ile M.K.M. (E-23), üniversitede hak sahibi olmak maksadı ile IELTS sınav raporunu A.K.A.A.F.A. adına düzenleyip sahteledikten sonra Girne’de faaliyet gösteren bir üniversitenin öğrenci işleri bölümüne vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilerek tutuklandı.

GİRNE BÖLGESİNDE HIRSIZLIK

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde Salı günü M.A.C. (E-37), oyun masası koltuğunun üzerinde bulunan, Kadri Ötre’ye ait cep telefonunu çaldı. M.A.C. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Alsancak\'ta Salı günü bir otele giren Ö.C. (E-47), bar üzerinde bulunan bahşiş kutusu içerisinde muhafaza edilen 985 TL nakit parayı çalmaktan tutuklandı.

TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU

Girne Polis Müdürlüğü dün akşam sorumluluk sahası içerisinde bulunan kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve anayollar üzerinde polis ekiplerince asayiş operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan kontrol neticesinde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise, 680 araç kontrol edilip, 2 araç sürücüsü alkollü araç kullanmaktan, 111 araç sürücüsü aleyhinde ise çeşitli trafik suçlarından dolayı ileri işleme gidildi.

(GÖZ/SEL)

