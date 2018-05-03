Polisiye Olaylar... 3 Yerde Uyuşturucu, 6 Tutuklu...

LEFKOŞA, GAZİMAĞUSA VE BEYARMUDU’NDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

LEFKOŞA’DA BİR KİŞİ İŞ YERİNE AİT ARACI HURDACIYA SATMAK VE YALAN BEYANLA ARABA ALMAKTAN TUTUKLANDI

HASPOLAT’TA BİR KİŞİ, ESKİ ERKEK ARKADAŞIYLA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GÖRÜŞTÜĞÜ GEREKÇESİYLE BİR KİŞİYİ DARP EDİP YARALADI

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 (.): Lefkoşa, Gazimağusa ve Beyarmudu\'nda uyuşturucu madde ele geçiren polis, altı kişiyi tutukladı.

Lefkoşa’da Ledra Palace sınır kapısından dün akşam KKTC\'ye giriş yapan M.Ç.’nin (E-21) tasarrufunda, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Polis bültenine göre, M.Ç. ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.K. (E-23) tutuklandı.

Beyarmudu’nda da dün akşam M.D.’nin (E-31) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 222 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Olayda, M.D. ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Z. (E-54) tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da T.Y.’nin (E-21) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunurken, polis T.Y. ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan M.E.’yi (E-31) tutukladı.

İŞ YERİNE AİT ARACI HURDACIYA SATTI; YALAN BEYANLA ARABA ALDI

Lefkoşa’da M.Ş.(E-48), çalıştığı iş yerine ait kullanılmaz durumdaki bir aracı hurdacıya satmaktan, yine iş yerine ait 20 kiloluk 15 duvar boyasını da kendininmiş gibi göstererek araç temin etmekten tutuklandı.

Polis bültenindeki bilgiye göre, M.Ş., 16 Nisan’da iş yerine ait kullanılmaz durumdaki aracın kendisine ait olduğunu beyan ederek Haspolat’ta faaliyet gösteren bir hurdacıya satıp sahtekarlıkla bin TL para temin etti.

Söz konusu kişinin ayrıca yine geçen Nisan ayında yine aynı iş yerine ait 20 kiloluk 15 duvar boyasının kendine ait olduğunu söylediği kişiden, yalan beyanla araç temin ettiği ortaya çıkarıldı.

HASPOLAT’TA YARALAMA

Haspolat’ta, eski erkek arkadaşıyla sosyal medya üzerinden görüştüğü gerekçesiyle dün Ş.K.’nin evine giden H.İ.(K-26), Ş.K.’yi yaralamaktan ve darp etmekten tutuklandı.

Zanlının, mutfaktan aldığı bıçakla Ş.K’nin sağ ve sol kolunu yüzeysel olarak yaraladığı ve başına da vurduğu belirtildi.

(GÖZ/GÜL)