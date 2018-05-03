Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103399
ALTIN
178.745
DOLAR
4.2387
STERLİN
5.7452
EURO
5.0683
Gürler ikinci kez teminata bağlandı
GÜRLER İKİNCİ KEZ TEMİNATA BAĞLANDI
Postanede 200 bin TL’lik vurgun
POSTANEDE 200 BİN TL'LİK VURGUN
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Ne bulduysa çaldı
NE BULDUYSA ÇALDI
banner256

Polisiye Olaylar... 3 Yerde Uyuşturucu, 6 Tutuklu...

LEFKOŞA, GAZİMAĞUSA VE BEYARMUDU’NDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polisiye Olaylar... 3 Yerde Uyuşturucu, 6 Tutuklu...

LEFKOŞA, GAZİMAĞUSA VE BEYARMUDU’NDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:46
Polisiye Olaylar... 3 Yerde Uyuşturucu, 6 Tutuklu...

LEFKOŞA, GAZİMAĞUSA VE BEYARMUDU’NDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

LEFKOŞA’DA BİR KİŞİ İŞ YERİNE AİT ARACI HURDACIYA SATMAK VE YALAN BEYANLA ARABA ALMAKTAN TUTUKLANDI

HASPOLAT’TA BİR KİŞİ, ESKİ ERKEK ARKADAŞIYLA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GÖRÜŞTÜĞÜ GEREKÇESİYLE BİR KİŞİYİ DARP EDİP YARALADI

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 (.): Lefkoşa, Gazimağusa ve Beyarmudu\'nda uyuşturucu madde ele geçiren polis, altı kişiyi tutukladı.

Lefkoşa’da Ledra Palace sınır kapısından dün akşam KKTC\'ye giriş yapan M.Ç.’nin (E-21) tasarrufunda, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Polis bültenine göre, M.Ç. ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.K. (E-23) tutuklandı.

Beyarmudu’nda da dün akşam M.D.’nin (E-31) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 222 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Olayda, M.D. ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Z. (E-54) tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da T.Y.’nin (E-21) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunurken, polis T.Y. ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan M.E.’yi (E-31) tutukladı.

İŞ YERİNE AİT ARACI HURDACIYA SATTI; YALAN BEYANLA ARABA ALDI

Lefkoşa’da M.Ş.(E-48), çalıştığı iş yerine ait kullanılmaz durumdaki bir aracı hurdacıya satmaktan, yine iş yerine ait 20 kiloluk 15 duvar boyasını da kendininmiş gibi göstererek araç temin etmekten tutuklandı.

Polis bültenindeki bilgiye göre, M.Ş., 16 Nisan’da iş yerine ait kullanılmaz durumdaki aracın kendisine ait olduğunu beyan ederek Haspolat’ta faaliyet gösteren bir hurdacıya satıp sahtekarlıkla bin TL para temin etti.

Söz konusu kişinin ayrıca yine geçen Nisan ayında yine aynı iş yerine ait 20 kiloluk 15 duvar boyasının kendine ait olduğunu söylediği kişiden, yalan beyanla araç temin ettiği ortaya çıkarıldı.

HASPOLAT’TA YARALAMA

Haspolat’ta, eski erkek arkadaşıyla sosyal medya üzerinden görüştüğü gerekçesiyle dün Ş.K.’nin evine giden H.İ.(K-26), Ş.K.’yi yaralamaktan ve darp etmekten tutuklandı.

Zanlının, mutfaktan aldığı bıçakla Ş.K’nin sağ ve sol kolunu yüzeysel olarak yaraladığı ve başına da vurduğu belirtildi.

(GÖZ/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne dağ yolunda kaza…
Girne dağ yolunda kaza…
Özyiğit, “Geleceğin Eğitimine Bakış“ konferansına katıldı
Özyiğit, “Geleceğin Eğitimine Bakış“ konferansına katıldı
“düdüklüde Kıymalı Bamya” Yarın Akşam Güzelyurt’ta!
“düdüklüde Kıymalı Bamya” Yarın Akşam Güzelyurt’ta!
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü...
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü...
Bakanlar kurulu toplandı
Bakanlar kurulu toplandı
Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri: “Ayakta duracak takatimiz kalmadı”
Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri: “Ayakta duracak takatimiz kalmadı”
Basın-Sen’den basın özgürlüğü günü mesajı... “silah değil kalem tutuyoruz, susmayacağız“
Basın-Sen’den basın özgürlüğü günü mesajı... “silah değil kalem tutuyoruz, susmayacağız“
MDP’den Akıncı’nın açıklamalarına tepki
MDP’den Akıncı’nın açıklamalarına tepki
EL-SEN: “Zamlar, zamanında alınmayan tedbirlerin sonucu”
EL-SEN: “Zamlar, zamanında alınmayan tedbirlerin sonucu”
Besim, Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi ile görüştü
Besim, Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi ile görüştü

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim