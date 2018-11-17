Polisiye Olaylar

58 YAŞINDAKİ MEHMET KIRMIZI HAYATINI KAYBETTİİŞ YERİNDEKİ KAZADA VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞAN SANİYE BAĞ HASTANEDE…GİRNE’DE OPERASYON… POLİSTEN KUMARHANEYE GİRMESİ YASAK 13 KİŞİYE YASAL İŞLEM… 113 SÜRÜCÜYE DE CEZA…

Lefkoşa, 17 Kasım 18 : Girne’de misafir olduğu evde rahatsızlanan 58 yaşındaki Mehmet Kırmızı hayatını kaybetti.

Polisin bu sabaha yakın meydana gelen olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra Lefkoşa’da, Ortaköy’de “Hacının Yeri” iş yerinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Saniye Bağ, gazın fırınını yakmaya çalışırken dışarı yayılan gaz ateş aldı. Yüzünde, boynunda ve kollarında yanıklar olan Bağ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GİRNE’DE OPERASYON YAPAN POLİSTEN KUMARHANEYE GİRMESİ YASAK 13 KİŞİYE YASAL İŞLEM… 111 SÜRÜCÜYE CEZA…

Polis, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında huzur operasyonu düzenledi.

Dün akşam ile bu sabahın ilk saatleri arasında yapılan operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhane, bar, kahvehane ve diskolar kontrol edildi. Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 13 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleriyse 340 aracı kontrol etti. 2 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 111 sürücü de çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

(RÇ/HÖ)