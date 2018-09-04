Polisiye Olaylar



ERCAN HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU



Lefkoşa, 4 Eylül 18 (.): Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu tasarrufundan bir kişi tutuklandı.



Polisten verilen bilgiye göre, üzerinde 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan E.İ.(E-39) tutuklandı.



ÜLKEYE KANUNSUZ GİRİŞ YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI



Girne Turizm Limanı otopark alanı içerisinde dün gece, hiçbir muhaceret işlemi yaptırmamış 2 kişi tespit edildi. H.A. (E-33) ve M.A.A.O.(E-28), KKTC’ye bilinmeyen bir yerden, kanunsuz yollardan giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.



KAYIP ŞAHIS BULUNDU



Kayıp olduğu bildirildiği için aranmakta olan Yılmazköy’de sakin Nurana Yanbeyeva (K-16), dün Lefkoşa’da tespit edilerek ailesine teslim edildi. Yanbeyeva 23 Ağustos’ta kayıp olduğu bildirilmişti



(ID/ÖK)

