Polisiye Olaylar

KARDELEN KORKMAZ BULUNDU, NURANA YANBEYEVA KAYIPLefkoşa, 25 Ağustos 18 : Kayıp olduğu bildirilen Kardelen Korkmaz (K-16), Gazimağusa’da tespit edildi.Polisten yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos’tan beri kayıp olduğu bildirilen Gelincik\'de sakin Kardelen Korkmaz (K-16), dün Gazimağusa\'da tespit edildi.YANBEYEVA KAYIPYılmazköy’de sakin Nurana Yanbeyeva (K-16), 23 Ağustos saat 07.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahından ayrılıp geri dönmedi. Yanbeyeva aranıyor.BİNA AÇMA VE HIRSIZLIK

Haspolat Sanayi Bölgesinde, dün 20.00-20.30 saatleri arasında, henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen ambarın bahçe kapısı İ.A.(E-19), U.Ç.(E-18), M.G.(E-17), S.A.(E-17) tarafından hasar yapmaksızın açılarak içeriye girildi. Tasarruflarında bulunan çekiç ile ambar kapısının kilidini kırıp hasara uğratıp ambar içerisinde bulunan su tesisatında kullanılan muhtelif demir parçalarını çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.





(AK/HÖ)