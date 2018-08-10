Polisiye Olaylar

Lefkoşa, 10 Ağustos 18 (.): Lefkoşa-Kermiya’da A.K.’nin (E-23) evinde dün polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 10 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

A.K. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

KORUÇAM’DA YANGIN

Koruçam’da Michalakis Stefanou\'nun kendi arazisi içerisinde bulunan traktör ve saman makinesiyle dün öğütme işlemi yaptığı sırada traktörün egsozundan çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Yangında 10 balya ile 10 torba saman tamamen, saman makinesi ise kısmen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(GÖZ/FEZ)

