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Polisiye Olaylar…

LEFKOŞA’DA, TEDAVİ GÖREN 2 KİŞİ ANİDEN RAHATSIZLANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Polisiye Olaylar…

LEFKOŞA’DA, TEDAVİ GÖREN 2 KİŞİ ANİDEN RAHATSIZLANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:01
Polisiye Olaylar…

LEFKOŞA’DA, TEDAVİ GÖREN 2 KİŞİ ANİDEN RAHATSIZLANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Lefkoşa, 18 Temmuz 18 : Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi görmekte olan iki kişi aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatılı tedavi gören Süleyman Hasan Avşar (E-84) pazartesi günü yaşamını yitirdi. Avşar’ın cesedi üzerinde yapılan otopside ölüm nedeni koah rahatsızlığı ve buna bağlı olarak gelişen solunum ve dolaşım yetmezliği olarak tespit edildi.

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde dün aniden yaşamını yitiren 47 yaşındaki Sami Ulu’nun ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı.

HIRSIZLIK MALI ALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Gazimağusa’da hırsızlık olduğunu bildiği mayıs ayında GKRY bölgesinden bir şahsa ait ağıldan çalınan bir adet av köpeğini satın aldığı tespit edilen F.G.(E-29) tutuklandı.

YARALAMA

Girne’de kendisine ait daire içerisinde tartıştığı kız arkadaşı Valentina Özkır’ı bıçakla göğüs kısmından yaralayan H.H.(E-39) tutuklandı.

Özkır, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

KAVGA

Güzelyut’ta C.E.O.(E-28), P.T.M.(E-26) ile H.B.(E-25) arasında, H.B’nin aracını hızlı kullandığı gerekçesiyle tartışma ve kavga yaşandı.

Kavga sırasında C.E.O. tekme vurarak H.B’nin burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Olayda adı geçen şahıslar tutuklandı.

SAHTE PASAPORTLA ÇIKIŞ YAPARKEN TUTUKLANDI

Önceden işlediği suçtan dolayı yurt dışına çıkışı mahkeme tarafından yasaklanmasına rağmen, başka bir şahsa ait pasaportu görevli memura vererek Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmaya çalışan S.B.E.E.A.(E-20) tutuklandı.

YANGIN
Güzelyurt - Yuvacık yolu üzerinde, Fırat Gülseven’in sorumluluğunda bulunan narenciye bahçesinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Dün saat 18:00 sıralarında meydana gelen ve İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 5 dönüm narenciye bahçesi içerisinde bulunan 15 adet narenciye ağacı, 2 adet sulama borusu ve 4 top damla sulama lastiği yanarak hasar gördü.

HUZUR OPERASYONU

Girne Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde dün geceden başlayarak bugün saat
05.00’e kadar süren asayiş ve trafik operasyonu kapsamında, kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve gece kulüpleri kontrol edildi.

Kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 6 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucunda ise 350 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 130 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
(ÖZ/ YIL)
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