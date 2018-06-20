Polisiye Olaylar…

GÜZELYURT’TA YEŞİL REÇETEYE TABİ HAP BULUNDURAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

SERHATKÖY’DE BİR KİŞİNİN ÜZERİNDE VE EVİNDE KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE BULUNDU, İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 20 Haziran 18 (.): Güzelyurt’ta bir kişi, yeşil reçeteye tabi hap; Serhatköy’de ise iki kişi kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polis bültenine göre, Güzelyurt’ta dün saat 13.30 sıralarında O.O.’nun (E-44) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yeşil reçeteyle tabi 12 tane “Suboxone” isimli hap bulunarak emare alındı.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

Serhatköy’de ise polis dün İ.K’nin (E-36) evinde ve üzerinde yaptığı aramada, bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 mermi ele geçirdi.

Polis açıklamasına göre, İ.K. yanında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.D. (E-23) tutuklandı.

(RU/GÜL)