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29 Eylül 2017 Cuma 12:25

Polisiye Olaylar…

Çatalköy’de N.K’nin (E-53) evinde dün yapılan aramada 8 gram ağırlığında kokain olduğu düşünülen madde bulundu.

Polisiye Olaylar…
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UYUŞTURUCUDAN TUTUKLAMA…

Lefkoşa, 29 Eylül 17 : Çatalköy’de N.K’nin (E-53) evinde dün yapılan aramada 8 gram ağırlığında kokain olduğu düşünülen madde bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre N.K. ve konuyla bağlantısı olduğuna inanılan M.H.A. (E-35) tutuklandı.

50 BİN DOLARLA YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞTI, TUTUKLANDI

Ercan Havalimanı’ndan dün 50 bin Dolar nakitle çıkmaya çalışan S.V.(E-30) tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GEMİKONAĞI’NDA KAVGA

Gemikonağı’nda dün yaşanan kavgada 1 kişi tutuklandı. Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu tespit edilen Ö.F.G.(E-20) yoldan geçen birine küfür ettiği için kendisini uyaran Murat Turgut’u darp etti.

Ö.F.G’nin tutuklandığı bildirildi.

İZİNSİZ TÜP GAZ SATIŞI…

Haspolat’ta S.A’nın (E-43) izinsiz tüp gaz sattığı tespit edildi. Polis Basın Bülteni’ne göre ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tüp gazı yetkili makamdan izinsiz tasarruf ettiği toplam 44 adet tüp gaz bulundu.
S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

(DOĞ/FEZ)

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