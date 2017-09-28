Polisiye Olaylar...

Bostancı Sınır Kapısı’nda, KKTC’ye giriş yapan Güney Kıbrıs’ta sakin G.M.’nin (E-24) kullanımındaki araçta yapılan aramada, bir adet av tüfeği ve av tüfeğine ait 13 adet fişek bulundu.

GÜNEY’DE YAŞAYAN BİR KİŞİ BOSTANCI SINIR KAPISI’NDA AV TÜFEĞİ İLE YAKALANDI

Lefkoşa, 28 Eylül 17 (.): Bostancı Sınır Kapısı’nda, KKTC’ye giriş yapan Güney Kıbrıs’ta sakin G.M.’nin (E-24) kullanımındaki araçta yapılan aramada, bir adet av tüfeği ve av tüfeğine ait 13 adet fişek bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, G.M. tutuklandı.

HIRSIZLIK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alış veriş merkezi içerisinde bulunan mağazadan bir adet şort çalınmasıyla ilgili M.R. (E-35) tutuklandı.

Akdoğan’da faaliyet gösteren “Çardaklar Kaporta” isimli iş yerine tamir için bırakılan, iki ayrı araç içerisinde muhtelif markalarda güneş gözlüğü ve parfümleri çalındı. Nisan-Eylül ayları arasında gerçekleşen olayla ilgili ileri soruşturmada M.O.S.M. (E-49) zanlı olarak tutuklandı.

GİRNE LİMANI’NDA 30 KİLOGRAM NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Girne Turizm Limanı’nda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri ve polis tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu, M.K.’nin (E-34) tasarrufuna gümrüğe beyan edilmeyen 30 kg ağırlığında nargile tütünü bulunarak emare alındı. M.K hakkında yasal işlem başlatıldı.

KONUTA GİRDİ BİR ŞEY ÇALMADI

Lefkoşa’da Akile Neriman Münür'e ait ikametgahın camını kırıp hasara uğrattıktan sonra içeri giren H.A. (E-23), herhangi bir şey almadan çıktı. H.A tutuklandı.

GİRNE’DE ASAYİŞ OPERASYONU

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve müzikli eğlence yerlerindeki kontrollerde olumsuzluğa rastlanmadı.

Kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilip aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 421 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 149 araç sürücüsü hakkında ileri işlem başlatıldı.

4 araç sürücüsü alkollü araç kullanma suçundan trafikten men edildi.

(YIL/HA)

