Polisiye Olaylar...

PİKNİK ALANINDA DÖVÜLEN KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

SAHTE PASAPORT DÜZENLEMEKTEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

LEFKOŞA’DA 2 EVDEKİ HIRSIZLIKLA İLGİLİ SORUŞTURMADA 3 TUTUKLU

GAZİMAĞUSA LİMANI’NDAKİ BİR TIRDA KAÇAK SİGARA VE CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI JEL BULUNDU

Lefkoşa, 23 Eylül 17 : Boğaz Piknik Alanı’nda 4 kişi tarafından dövülen Mehmet Cihan Çelik, ağır yaralandı.

Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırılan Çelik, yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

Polis basın bültenine göre, dün saat 04.00 sıralarında, Boğaz Piknik Alanı’nda, Y.T.(E-25), N.V.(E-27) ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs, aralarında husumet bulunan Mehmet Cihan Çelik’i ciddi şekilde darp etti.

Çelik’in sol yüzük parmağının ve çenesinin kırılmasına sebep olan saldırganlar, cep telefonunu da çaldı.

Olaya karışanlardan N.V. polis tarafından tutuklanırken, diğer şahıslar aranıyor.

SAHTE PASAPORTTAN 2 TUTUKLU

Dörtyol’da polisin bir arabada yaptığı trafik kontrolü sırasında sahte pasaport bulundu, iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 10.30 sıralarında, Dörtyol’daki trafik kontrolü esnasında bir araçta yolcu olarak bulunan V.E.’nin (E-48) tasarrufunda, daha önceden başka bir şahıs adına düzenlenmiş ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan “sahte GKRY pasaportu” bulunarak emare alındı.

V.E. yanında konuyla bağlantısı olduğuna inanılan M.S.(E-47) de tutuklandı.

LEFKOŞA’DA 2 EVDEKİ HIRSIZLIKLA İLGİLİ SORUŞTURMADA 3 TUTUKLU

Lefkoşa’da iki evde yapılan hırsızlık olayıyla ilgili zanlı görülen 3 kişi önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Ortaköy’de Selen Erdeğer Gürbüz’e ait evden muhtelif ziynet eşyaları, 2 bin 400 TL, 300 Euro ve 100 Dolar, 2 dizüstü ile bir tablet bilgisayar; 12 Eylül’de ise yine Ortaköy’de Tözün Hamzaoğlu’na ait evden çelik kasayla birlikte kasa içindeki 2 bin Sterlin, 200 Dolar, 50 çeyrek altın, muhtelif ziynet eşyaları ve apartman kapısı önündeki bisikletin çalınmasıyla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada zanlı görülen M.D.(E-21), O.C.(E-18) ve A.C.(E-21) Perşembe günü Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

TIRDA GÜMRÜKSÜZ SİGARA VE CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI JEL

Gazimağusa Limanı’nda T.S.’nin (E-28) kullanımındaki tırda dün saat 15.30 sıralarında yapılan aramada, gümrüksüz olarak ithal edilen çeşitli markalardaki toplam 2 bin 970 paket sigara ile 700 cinsel gücü artırıcı jel bulundu.

T.S tutuklandı.

LEFKOŞA’DA HUZUR OPERASYONU

Lefkoşa’da dün gece asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki operasyonda bölgede faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve pansiyonlar kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

13 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu 648 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen toplam 186 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 13 araç trafikten men edildi.

BİR KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında bugün saat 02.30 sıralarında, Bedreddin Demirel Caddesi’nde, S.D.’nin (E-23) tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. S.D tutuklandı.

(AK/GÜL)