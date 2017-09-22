Polisiye Olaylar…

Gönyeli’de geçtiğimiz Salı günü bir kişinin tutuklandığı uyuşturucu olayıyla ilgili ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir kişi daha tutuklandı.

GÖNYELİ’DEKİ UYUŞTURUCU OLAYIYLA İLGİLİ BİR KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK… 3 GENÇ TUTUKLU

GAZİMAĞUSA’DA BİR ARAÇTA CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI JEL, DAMLA VE HAP BULUNDU

POLİS, KARAOĞLANOĞLU’NDA 13 YAŞINDAKİ KLARA SOFIE OBERG’İN KAYIP OLDUĞUNU VE ARANDIĞINI DUYURDU

Lefkoşa, 22 Eylül 17 (.): Gönyeli’de geçtiğimiz Salı günü bir kişinin tutuklandığı uyuşturucu olayıyla ilgili ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir kişi daha tutuklandı.

Polis basın bültenine göre A.S.’nin (E-26) tasarrufunda 50 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 3 de sarma sigara bulunması olayıyla ilgili ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan U.B. (E-25) de tutuklandı.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK

Lefkoşa’da bir evden dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası, spor ayakkabı, saç kurutma makinesi ve saç düzleştiricisi çalındı; 3 kişi tutuklandı.

Kübra Aslan’ın evindeki hırsızlığın 13 Eylül’de meydana geldiği ve yatak odasından söz konusu eşyaların çalındığı belirtilen polis bültenine göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen M.D. (E-21), O.C. (E-18) ve A.C. (E-21) tutuklandı.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI JEL, DAMLA VE HAP

Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nde dün park halindeki bir araçta, gümrüğe beyan edilmemiş 21 cinsel gücü artırıcı jel, 3 cinsel gücü artırıcı damla ve 8 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

Polis, araç sahibi G.D. (K-52) hakkında Eczacılık ve Zehirler Yasası’na aykırı hareket etmekten yasal işlem başlattı.

13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR

Polis, Karaoğlanoğlu’nda sakin 13 yaşındaki kız çocuğu Klara Sofie Oberg’in kayıp olduğunu duyurdu.

Evinden ayrılan ve geri dönmeyen Oberg’in arandığı belirtildi.

(GÜL/ŞEB)