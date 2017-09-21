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21 Eylül 2017 Perşembe 09:39

Polisiye Olaylar

Alsancak’ta uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle isminin baş harfleri T.C.(E-39) olan şahıs tutuklandı.

Polisiye Olaylar
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ALSANCAK’TA UYUŞTURUCU BULUNDURDUĞU GEREKÇESİYLE BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 21 Eylül 17 (.): Alsancak’ta uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle isminin baş harfleri T.C.(E-39) olan şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre,  bahse konu şahsın kalmakta olduğu evde, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 32 gram madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 22 adet yanık sigara izmariti,  kokain türü uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan 5 adet plastik pipet parçası, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet piyango bileti ve 3 adet kağıt para bulundu.

ERCAN HAVALİMANINDA DA TUTUKLAMA

Ercan Havaalanında, KKTC'ye dün giriş yapan isminin baş harfleri A.Ö.(E-22) olan şahıs üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı tutuklandı.

YASA DIŞI PROPAGANDA NİTELİKLİ YAYIN BULUNDURMA 

İsminin baş harfleri F.A. olan 20 yaşındaki erkek şahıs, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahında yasa dışı PKK’ya ait yayınlardan 3 adet kitap bulundurduğu gerekçesiyle dün tutuklandı.

ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU 

İskele Polis Müdürlüğü tarafından dün asayiş ve trafik operasyonu yapıldı. Denetlenen kumarhane ve bet ofislerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

Trafik denetlemelerinde denetlenen 120 araç sürücüsünden 6 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

(ID/HA)

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