FLAŞ HABER

4 Yıl Hapis Yatacak

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:37

Polisiye Olaylar

Polis, Cihangir’deki iş yerinden bir yılda 48 bin TL çalan 45 yaşındaki F.G’nin (E-45) arandığını duyurdu.

Polisiye Olaylar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

CİHANGİR’DEKİ İŞ YERİNDEN BİR YILDA 48 BİN TL ÇALAN 45 YAŞINDAKİ ADAM ARANIYOR

BOKS TORBASINI ÇALDI, TUTUKLANDI

LEFKOŞA- GİRNE ANAYOLUNDA ARAÇ YANGINI

Lefkoşa, 29 Temmuz 17 : Polis, Cihangir’deki iş yerinden bir yılda 48 bin TL çalan 45 yaşındaki F.G’nin (E-45) arandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Cihangir’de faaliyet gösteren “Hacıküçük İşletmeleri Ltd” isimli işyerinde çalışan F.G, Kasım 2016 ile Temmuz 2017 tarihleri arasında şirket adına farklı iş yerlerine sattığı ürünlerin bedeli olan 48 bin TL’yi işyerine teslim etmedi ve tasarrufuna geçirdi. Söz konusu kişi aranıyor.

BOKS TORBASINI ÇALDI, TUTUKLANDI

Güzelyurt’taki “Arif’s Oto Yıkama” adlı iş yerinin avlusundaki boks torbası çalan 20 yaşındaki genç tutuklandı.

İsminin baş harfleri Ö.Ç. olan gençle ilgili soruşturma sürüyor.

LEFKOŞA- GİRNE ANAYOLUNDA ARAÇ YANGINI

Paul Taghanro yönetimindeki JG 191 plakalı araç dün akşamüzeri Lefkoşa- Girne anayolunda seyir halindeyken alev aldı.

Polis, yangının aracın motor kısmına sızan yakıt nedeniyle çıktığını kaydetti.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Taghanro’un aracının motoru ve içi tamamen yandı.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Girne Turizm Limanı’ndan, dün sabah saatlerinde KKTC'ye giriş yapan R.Y. (E-21), narkotik detektör köpeğin tepki vermesiyle yapılan arama sonucunda uyuşturucu bulunmasından dolayı tutuklandı.

R.Y.’nin üzerinde yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

24 TEMMUZ’DAN BERİ EVİNE DÖNMEYEN SADRAZAM ARANIYOR

Polis, 24 Temmuz’da LA 141 plakalı aracıyla evinden ayrılan ve 5 gündür evine dönmeyen Gönyeli’de sakin 27 yaşındaki Alpay Sadrazam’ın arandığını duyurdu.

(RÇ/FEZ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de Asayiş Ve Trafik Operasyonu Girne’de Asayiş Ve Trafik Operasyonu
GİRNE LİMAN KARAKOLLUK OLDU GİRNE LİMAN KARAKOLLUK OLDU
Girne Limanı'nda uyuşturucu ile yakalandı Girne Limanı'nda uyuşturucu ile yakalandı
"Akıncı görevini iade etsin..." "Akıncı görevini iade etsin..."
11 Yaşındaki Ahmet Epilepsi Nöbeti Sonucu Öldü! 11 Yaşındaki Ahmet Epilepsi Nöbeti Sonucu Öldü!
Orhunöz’ün Ölüm Nedeni, Nefessiz Kalıp Boğulması Orhunöz’ün Ölüm Nedeni, Nefessiz Kalıp Boğulması
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Girne’de Asayiş Ve Trafik Operasyonu
Girne’de 350 aracı kontrol eden ve 64 sürücü hakkında yasal işlem başlatan polis trafik ekipleri, alkollü...

Haberi Oku