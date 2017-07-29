Polisiye Olaylar

Polis, Cihangir’deki iş yerinden bir yılda 48 bin TL çalan 45 yaşındaki F.G’nin (E-45) arandığını duyurdu.

CİHANGİR’DEKİ İŞ YERİNDEN BİR YILDA 48 BİN TL ÇALAN 45 YAŞINDAKİ ADAM ARANIYOR

BOKS TORBASINI ÇALDI, TUTUKLANDI

LEFKOŞA- GİRNE ANAYOLUNDA ARAÇ YANGINI

Lefkoşa, 29 Temmuz 17 : Polis, Cihangir’deki iş yerinden bir yılda 48 bin TL çalan 45 yaşındaki F.G’nin (E-45) arandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Cihangir’de faaliyet gösteren “Hacıküçük İşletmeleri Ltd” isimli işyerinde çalışan F.G, Kasım 2016 ile Temmuz 2017 tarihleri arasında şirket adına farklı iş yerlerine sattığı ürünlerin bedeli olan 48 bin TL’yi işyerine teslim etmedi ve tasarrufuna geçirdi. Söz konusu kişi aranıyor.

BOKS TORBASINI ÇALDI, TUTUKLANDI

Güzelyurt’taki “Arif’s Oto Yıkama” adlı iş yerinin avlusundaki boks torbası çalan 20 yaşındaki genç tutuklandı.

İsminin baş harfleri Ö.Ç. olan gençle ilgili soruşturma sürüyor.

LEFKOŞA- GİRNE ANAYOLUNDA ARAÇ YANGINI

Paul Taghanro yönetimindeki JG 191 plakalı araç dün akşamüzeri Lefkoşa- Girne anayolunda seyir halindeyken alev aldı.

Polis, yangının aracın motor kısmına sızan yakıt nedeniyle çıktığını kaydetti.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Taghanro’un aracının motoru ve içi tamamen yandı.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Girne Turizm Limanı’ndan, dün sabah saatlerinde KKTC'ye giriş yapan R.Y. (E-21), narkotik detektör köpeğin tepki vermesiyle yapılan arama sonucunda uyuşturucu bulunmasından dolayı tutuklandı.

R.Y.’nin üzerinde yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

24 TEMMUZ’DAN BERİ EVİNE DÖNMEYEN SADRAZAM ARANIYOR

Polis, 24 Temmuz’da LA 141 plakalı aracıyla evinden ayrılan ve 5 gündür evine dönmeyen Gönyeli’de sakin 27 yaşındaki Alpay Sadrazam’ın arandığını duyurdu.

(RÇ/FEZ)