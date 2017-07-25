Polisiye Olaylar…

Düzova’da yapımı devam eden 15 Kasım Üniversitesi inşaatında çalışan iki kişi, kalıp sökerken 4 metre yükseklikten düştü.

İŞ KAZASINDA DÖRT METREDEN DÜŞEN İKİ KİŞİDEN BİRİNİN AYAK TOPUĞU KIRILDI

Lefkoşa, 25 Temmuz 17 (.): Düzova’da yapımı devam eden 15 Kasım Üniversitesi inşaatında çalışan iki kişi, kalıp sökerken 4 metre yükseklikten düştü.

Polis Basın Bülteni’ne göre, iş kazasında yaralanan Kamal Hossan (E-44) ve Mohammad Al Mamun (E-27), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mohammad Al Mamun taburcu olurken; sol ayak topuğunda kırık tespit edilen Kamal Hossan ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

BALYA YÜKLÜ TIRDA YANGIN ÇIKTI

Akdoğan’da, Davut Menekşe’nin kullanımında, seyir halindeki, arkasında balya yüklü tır aracın dorse kısmında yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, dorseye ait üç adet lastik ile dorse üzerinde bulunan 34 adet rulo balya tamamen, dorsenin ahşap kaplamaları ise kısmen yandı.

Yangının nedeninin henüz tespit edilemediği belirtildi.

54 YAŞINDAKİ KADIN KAYIP

Gazimağusa'da sakin Cavidan Canselen’in (K-54), kalmakta olduğu ikametgahtan önceki gün sabah ayrıldığı ve henüz geri dönmediği belirtildi.

(YIL/ÖK)