Polisiye Olaylar...

65 YAŞINDAKİ MUSTAFA KANDE PLAJDA RAHATSIZLANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Lefkoşa, 18 Temmuz 17 (.): Gazimağusa’da Glapsides Halk Plajı’nda, Mustafa Kande (E-65) isimli kişi aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis basın bültenine göre, yapılan soruşturmada ölüm sebebinin uzun süreli akciğer rahatsızlığına bağlı olduğu tespit edildi.

İŞ KAZASI

Girne’de Zeytinlik yolu üzerinde, Felo İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam ettirilen inşaatta çalışan Suat Ağcabay (E-42), elektrik işlerini yaptığı sırada duvarda dayalı bulunan beş adet suntayı çekmeye çalıştığında, suntalar üzerine düşünce o da yere düştü ve başını çarptı.

Ağır yaralanan Ağcabay Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

UYUŞTURUCU TASARRUFU

Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş giriş yapan A.S.A.’nın (E-22) bagajında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde, Dörtyol Polis Karakolu önünde, R.K’nin (E--24) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, 28,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, edilenin S.S.Y.H.(E-21) ile birlikte kalmakta olduğu Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada, 5.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Tuzla’da Z.T.’ye (E-53)’ye ait ikametgahta yapılan aramada, saksı içerisinde ekili 6 kök hintkeneviri bitkisi ile bu bitkiye ait yeni kesilmiş yapraklar, uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan pipo bulunarak emare alındı.

3 olayda da adı geçen şahıslar tutuklandı.

PLAJDA CANKURTARAN BULUNDURMAYANA YASAL İŞLEM

Gazimağusa’da Silver Beach Plajı’nda Ayten Madak’ın boğumla tehlikesi geçirmesi meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde, plaj işletmecisi Y.A.’nın (E-53)’nın “Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası” gereğince cankurtaran bulundurmadığı tespit edildi.

Plaj işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

LEFKOŞA VE YENİERENKÖY’DE YANGIN

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “Yaman Mobilya” isimli iş yeri içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, 10 adet 2.60 m uzunluğunda meşe kalas, 20 adet 4 m uzunluğunda lambri, 1 adet eski ahşap kapı, 3 adet pencere camı ve 1 adet atermit tamamen yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü.

Yenierenköy’de Volkan Tulga’ya ait ikametgahın avlusunda bulunan araba garajı içerisinde, yanmakta olan gazocağının hortumundan gaz kaçağı oluşması sonucu çıkan yangında garaj içerisinde bulunan 2 adet piknik tüpü, 1 adet ahşap kesme makinesi, 1 adet küçük bisiklet, 1 adet su motoru, 1 adet pistola, 1 adet ahşap dolap, 1 adet araç yedek lastiği, 1 adet elektrik fişi, 1 adet ahşap ray tamamen yandı. Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü.

(YIL/HA)