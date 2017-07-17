Polisiye Olaylar

BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADI

Lefkoşa, 17 Temmuz 17 : Gazimağusa’da Ayten Madak (K-77), Silver Beach sahilinde saat 10:00 sıralarında Boğulma tehlikesi geçirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Madak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN PARA ÇALDI

Haspolat’ta faaliyet gösteren Cypro Fresh Gıda Ltd. isimli işyerinde çalışan S.Ş.(E-29), iş yeri adına düzenlenmiş 13 çek yaprağını, bankaya ibraz etmek suretiyle tedavüle sürmek ve iş yerinin sahibinin kimliğine bürünerek iş yeri adına nakit para talep ederek toplam 794 bin 800 TL nakit para temin etti.

S.Ş dün Ercan Hava Limanı’dan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek, tutuklandı.

VAHİM ZARAR

Lapta’da dün gece Bayraktar Sokak üzerinde, Y.M.A. (E-19), A.T. (E-21) ve henüz tespit edilemeyen 4 erkek şahıs, aralarında sorun bulunan Tugay Gök ve Oktay Çil’i ciddi bir şekilde darp ettikleri sırada, Tugay Gök’ün burun kemiği ile dişinin kırılmasına sebep oldu.

M.A. ve A.T. tutuklanmış olup diğer şahıslar ise aranıyor.

(AK/FEZ)