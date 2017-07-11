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11 Temmuz 2017 Salı 08:10

Polisiye Olaylar

Hamitköy’de sakin Hatice Asu Kartal ile Pamuklu’da sakin Murat Yıldız yaşamını yitirdi.

Polisiye Olaylar
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Lefkoşa, 11 Temmuz 17 : Hamitköy’de sakin Hatice Asu Kartal ile Pamuklu’da sakin Murat Yıldız yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 09:45’te Hamitköy’de sakin Hatice Asu Kartal (K-61 ) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

9-10 Temmuz tarihleri,  22.00-17.00 saatleri arasında ise Pamuklu’da sakin Murat Yıldız (E-71)   ikametgahının damında yatmak için bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) ZİRAATI VE TASARRUFU 

Hisarköy’de dün 13:35-14:05 saatleri arasında H.G. (E-33)’nin ikametgahında yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 90 gram ağırlığında madde ve 5 kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak zapt edildi.

H.G tutuklandı.

DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK  

Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketin giriş kapısı dün saat saat 05.15 sıralarında,  meçhul şahıs/lar tarafından zorlanarak açıldıktan sonra içeriye girildi ve yazar kasa ve içerisinde muhafaza edilen 4 000 TL nakit, 500 ABD Doları, 100 Euro, 60 STG çalındıktan sonra ofis kısmının kapısını hasara uğratarak açılıp, kayıt cihazı da çalındı.

HIRSIZLIK

9 Temmuz saat 01:37’de, İ.A. (E-26) ve M.Y. (K-23) Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarket önünde bulunan iki koli içerisinden 19 adet 1lt’lik kolayı çaldı. Adı edilenler tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET 

Dün saat 18:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda,  B.A.(E-20), tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 80,000 TL nakit parayla yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. B.A hakkında yasal işlem başlatıldı.

(AK/ŞEB)

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