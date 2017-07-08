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08 Temmuz 2017 Cumartesi 07:51

Polisiye Olaylar

Gaziveren’de bir ev sahibi, aynı evi iki kere kiralayarak sahtekarlıkla para temin etme suçu işlediği için tutuklandı.

Polisiye Olaylar
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AYNI EVİ İKİ KERE KİRALAYAN KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 8 Temmuz 17 : Gaziveren’de bir ev sahibi, aynı evi iki kere kiralayarak sahtekarlıkla para temin etme suçu işlediği için tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre H.T.(E-47), 6 Temmuz’da Gaziveren’de, Sarmaşık Sokak’ta bulunan evini önce, altı aylık süre ile 7 bin TL karşılığında yabancı uyruklu dört öğrenciye sözleşme karşılığında kiraladı.

H.T. daha sonra, aralarında çıkan sorunu ileri sürerek öğrencilerin eve girmelerini geciktirip, yine aynı evi bir yıl süreyle 15 bin TL karşılığında yabancı uyruklu başka dört öğrenciye daha kiraya verdi.

Sahtekârlıkla para temin eden H.T’nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BAŞKASININ ARACINI KARIŞTIRAN GENÇ TUTUKLANDI

Öte yandan O.T. (E-19) dün saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa'da, Silahlı Kuvvetler Caddesi’nde park halinde bulunan Berkan Canatan'a ait aracın içine girip karıştırırken aracın sahibi tarafından fark edildi.

Olay yerinden koşarak kaçan O.T’nin tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

(DOĞ/GÜL)

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