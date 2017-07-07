Polisiye Olaylar…

LEFKOŞA VE HASPOLAT’TAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 7 Temmuz 17 (.): Polis, Lefkoşa ve Haspolat’ta gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 4 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da, O.U’nun (E-21) evinde yapılan aramada, içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ile hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı.

Mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen T.O.Q.’nun (E-30) evinde yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve N.V.E.’nin (E-33) evinde yapılan aramada ise içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ile Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 7 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı.

Öte yandan Haspolat’ta C.V.I.’nın (E-23) evindeki aramada da sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 6 gram ağırlığında madde bulundu.

İki olayda adı geçen 4 kişi tutuklandı.

ZİYNET EŞYASINI ÇALIP KUYUMCUYA SATTI

Minareliköy’de Kamil Aydıç’ın evinden muhtelif ziynet eşyaları çalındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, hırsızlığın M.A.(E-25) tarafından işlendiği ve çaldığı ziynet eşyalarını Lefkoşa’da faaliyet gösteren üç ayrı kuyumcuya satarak toplamda 21 bin 250 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. M.A. tutuklandı.

(YIL/GÜL)

