Polisiye Olaylar…

Yangın sonucu Kağan Güler'e ait 5 dönüm biçilmemiş arpa, Hakan Kuset'e ait 1 dönüm biçilmemiş arpa ve Mustafa Uyguroğlu ‘na ait 1 dönüm biçilmemiş arpa tarlası tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis bültenine göre, yangın dün saat 10.20 sıralarında İdris Bayramoğulları’nın, traktörle Kağan Güler’e ait arpa tarlasında çalıştığı sırada muhtemelen traktörün egzozundan çıkan kıvılcımdan dolayı çıktı.

Medugu, 7 Mayıs’ta kaldığı yurtta 4.5 metre yükseklikteki yatak odası penceresinden düşerek ağır yaralanmış ve nöroloji yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Olay sırasında 8 genç tutuklanmış, gençlerden birinin üzerinde ve yurt odasında uyuşturucu bulunmuştu.

Polisten alınan bilgiye göre öğrenci olan Nijeryalı genç dün gece saat 20.50’de hayatını kaybetti.

Lefkoşa, 14 Mayıs 17 : Gazimağusa’da, 7 Mayıs’ta yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan ve o günden beri kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Barka James Medugu (E-24) yaşamını yitirdi.

Gazimağusa’da, 7 Mayıs’ta yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan ve o günden beri kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Barka James Medugu (E-24) yaşamını yitirdi.