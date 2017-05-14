Polisiye Olaylar…

GAZİMAĞUSA’DA 7 MAYIS’TA YÜKSEKTEN DÜŞEN BARKA JAMES MEDUGU YAŞAMINI YİTİRDİ
ERCAN’DA BİR YOLCU UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI
PINARLI-ULUKIŞLA ARASINDA TRAKTÖRDEN ÇIKAN KIVILCIM YANGINA YOL AÇTI
Lefkoşa, 14 Mayıs 17 : Gazimağusa’da, 7 Mayıs’ta yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan ve o günden beri kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Barka James Medugu (E-24) yaşamını yitirdi.
Polisten alınan bilgiye göre öğrenci olan Nijeryalı genç dün gece saat 20.50’de hayatını kaybetti.
Medugu, 7 Mayıs’ta kaldığı yurtta 4.5 metre yükseklikteki yatak odası penceresinden düşerek ağır yaralanmış ve nöroloji yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Olay sırasında 8 genç tutuklanmış, gençlerden birinin üzerinde ve yurt odasında uyuşturucu bulunmuştu.
ERCAN’DA BİR YOLCU UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI
Ercan Havalimanı’nda dün saat 20.30’da, giriş yapan M. Ş.’ye (E-24) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı. M.Ş tutuklandı.
TRAKTÖRDEN ÇIKAN KIVILCIM YANGINA YOL AÇTI
Pınarlı-Ulukışla köyleri arasında bir tarlada traktörden çıkan kıvılcım yangına yol açtı; 7 dönüm arpa tarlası yandı.
Polis bültenine göre, yangın dün saat 10.20 sıralarında İdris Bayramoğulları’nın, traktörle Kağan Güler’e ait arpa tarlasında çalıştığı sırada muhtemelen traktörün egzozundan çıkan kıvılcımdan dolayı çıktı.
Yangın sonucu Kağan Güler'e ait 5 dönüm biçilmemiş arpa, Hakan Kuset'e ait 1 dönüm biçilmemiş arpa ve Mustafa Uyguroğlu ‘na ait 1 dönüm biçilmemiş arpa tarlası tamamen yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
(AK/GÜL)