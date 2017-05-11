Polisiye Olaylar...

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinden saat 04.30-05.00 sıralarında 48 paket muhtelif marka sigara, 8 paket puro ve yardım kutularındaki paralar çalındı.

GAZİMAĞUSA’DA AVM’DEN 48 PAKET SİGARA, 8 PAKET PURO ÇALINDI

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.). Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinden saat 04.30-05.00 sıralarında 48 paket muhtelif marka sigara, 8 paket puro ve yardım kutularındaki paralar çalındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da N.V.N. (K-22), “Koton” isimli iş yerinden iki takım mayo Terranova isimli işyerinden ise 2 adet kadın şortu çaldı. NV.N. tutuklandı.

GAZİMAĞUSA VE İSKELE’DE TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde trafik ve asayiş operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında gece kulüplerinde gerçekleştirilen kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde kontrol edilen 300 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde düzenlene operasyonlarda ise kumarhane ve bet ofisleri kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik denetimlerinde ise 280 araç sürücüsünden 18’i hakkında ileri işleme gidildi.

ARAZİ YANGINI

Çayönü’nde Mustafa Tuver’e ait tarla üzerinden geçen elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine sürtünmesinden dolayı oluşan kıvılcımlar sonucu çıkan yangında, 6 dönüm biçilmiş, 4 dönüm biçilmemiş arpa tarlası, 3 adet rulo balya yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gazimağusa’da patates ambarlarının arka kısmında, Muzaffer Kara’ya ait arazi içerisinde çıkan yangında 6 dönüm arazi içerisindeki anız ve 1 dönüm biçilmiş ancak toplanmamış arpa yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

(YIL/ŞEB)