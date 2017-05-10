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10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:27

Polisiye Olaylar

Gazimağusa ve Lapta’da gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde bulunduran 4 kişi tutuklandı.

Polisiye Olaylar
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GAZİMAĞUSA VE LAPTA’DA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Gazimağusa ve Lapta’da gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde bulunduran 4 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, dün 11.30 - 12.00 saatleri arasında, Lapta’da T.N.’nin (E-26) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 30 gram madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir ucu yanık sarma sigara ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve meseleye bağlantısı olduğuna inanılan M.Z. (E-33) de tutuklandı.

Gazimağusa’da ise dün B.Ç.’ye (E-27) ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan toplam 10 sigara izmariti, içerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki öğütücü, MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 146 hap, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 70 gram ağırlığında madde emare olarak alındı

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.İ.B.(E-24) tutuklandı.

AMME FESATÇILIĞI 

Lefkoşa’da sakin H.G.(E-22), polise gelerek yapmış olduğu şikayette, Lefkoşa’da Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunduğu sırada, yanına yaklaşan kimliği meçhul 3 erkek şahıs tarafından darp edilip etkisiz hale getirildikten sonra, üzerinde bulunan cep telefonu, para cüzdanı ve içerinde bulunan kimlik kartı ile 2 bin TL nakit parayı alıp kaçtıkları yönünde ifade verdi.

Yürütülen geniş çaplı soruşturmada, söz konusu şahısın tasarrufunda bulunan parayı çaldırmayıp, bir eğlence yerinde harcadığı ortaya çıktı. Yalan olduğunu bildiği böyle bir olay konusunda polise yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.

(AK/FEZ)

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