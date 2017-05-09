Polisiye Olaylar…

GSM telefon şirketi bayisinde satış sorumlusu olarak çalışan bir kişi, bir marketin pos cihazına kontör yüklemek için aldığı paradan yaklaşık 40 bin TL’sini zimmetine geçirdi.

KONTÖR YÜKLEMEK İÇİN ALDIĞI 40 BİN TL’Yİ ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): GSM telefon şirketi bayisinde satış sorumlusu olarak çalışan bir kişi, bir marketin pos cihazına kontör yüklemek için aldığı paradan yaklaşık 40 bin TL’sini zimmetine geçirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, mart ayında meydana gelen olayda, B.G.(E-31), Alsancak’ ta faaliyet gösteren “İleli” isimli market işletmecisinden pos cihazına kontör yüklemek maksadıyla 62 bin 149 TL tutarında ödeme almasına rağmen, İleli markete ait pos cihazına 21 bin 701 TL 30 Krş’luk kontör yüklemesi yapmak suretiyle 40 bin 447 TL 70 Kuruşu sahtekarlıkla temin etti. Söz konusu şahıs tutuklandı.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Gönyeli’de F.T.S.’nin (E-33) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 300 TL nakit para ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındı. F.T.S. tutuklandı.

YASAL OLMAYAN LİMANDAN GİRİŞ

Beyarmudu Kara Giriş Kapısı bölgesinde M.D. (E-48) yasal olmayan yollardan GKRY’ye gizlice geçiş yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın, 5 Mayıs tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Gazimağusa’nın kuzey sahilinden tekne ile KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığı ayrıca adı edilenin gizlice GKRY bölgesine geçmesi konusunda A.A.(E-40) ile para karşılığı anlaştığı tespit edildi.

ARAZİ YANGINI

Şirinevler-Yılmazköy anayolu üzerinde, Hasan Hüseyin Dayı’nın kullanımında bulunan tarım aracından çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, Halil Çağay’a ait 150 adet zeytin ağacı, 10 adet badem ağacı, 10 adet nar ağacı ve 15 adet kayısı ağacı kısmen, 10 adet zeytin ağacı, 5 adet çam ağacı, 2 adet nar ağacı ve 10 adet armut ağacı tamamen yine Ziya Özkoşar’a ait 3 dönüm biçilmemiş buğday ve 3 dönüm biçilmemiş arpa tamamen yanarak zarar gördü.

Diğer yandan Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Merit Park Otel’in açık terasında bulunan restoranında bulunan pide fırınında, muhtemelen gaz kaçağından kaynaklanan bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, mutfak kısmındaki muhtelif mutfak eşyaları ile pvc cam ve çerçeve, tavan aksamları, aydınlatma ve elektrik aksamları tamamen, 1 adet plastik soğutucu dolabı kısmen yanarak zarar gördü.

(YIL/ŞEB)