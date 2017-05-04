Polisiye Olaylar…

ORTAKÖY’DE “DENİZ OFF LICENCE”ADLI İŞYERİNE ATEŞ AÇILDI
Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Deniz Off Licence” isimli iş yerine ateş açıldı.
Polis basın bültenine göre, bugün 24:00-10:00 saatleri arasında meydana gelen olayda vitrin camı kırıldı.
GÖNYELİ İLE GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Gönyeli’de Şato Romans isimli meyhanede müşteri olarak bulunan Feriha Kutruza’ya ait el çantası içerisinden nakit para çalındı.
Dün saat 23:45 sıralarında meydana gelen olayda çanta içerisinden bin 800 TL nakit para alındı.
Yapılan polis soruşturması sonucunda olayla bağlantısı bulunan E.T.(K-46) adlı kişi tutuklandı.
Öte yandan 30 Nisan’da Gazimağusa’da bir bankaya ait ATM cihazı içerisinde Berna Yalman tarafından unutulan bankamatik kartını bulan K.S.G.(E-46) adlı kişi, Yalman’a ait hesaptan bin TL tutarında nakit çekerek para çaldı.
Yapılan soruşturma sonucunda parayı çekenin K.S.G olduğu 3 Mayıs’ta tespit edildi. K.S.G tutuklandı.
İSKELE’DE BİR ARACIN LASTİĞİ BIÇAKLA PATLATILDI
İskele’de Dr. Temel Zeki Caddesi üzerindeki apartman önüne aracını park eden Latif Cevizli’ye ait aracın sol ön lastiği bıçakla patlatıldı.
Yapılan soruşturmada lastiği E.H.(E-29) adlı kişinin tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile patlattığı tespit edildi. E.H tutuklandı.
(UG/HA)