Polisiye Olaylar…

Yapılan soruşturmada lastiği E.H.(E-29) adlı kişinin tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile patlattığı tespit edildi. E.H tutuklandı.

Yapılan soruşturma sonucunda parayı çekenin K.S.G olduğu 3 Mayıs’ta tespit edildi. K.S.G tutuklandı.

Öte yandan 30 Nisan’da Gazimağusa’da bir bankaya ait ATM cihazı içerisinde Berna Yalman tarafından unutulan bankamatik kartını bulan K.S.G.(E-46) adlı kişi, Yalman’a ait hesaptan bin TL tutarında nakit çekerek para çaldı.