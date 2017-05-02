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02 Mayıs 2017 Salı 09:26

Polisiye Olaylar…

Girne’de bir dükkandan cep telefonu çalınmasıyla ilgili yaşları 19 ile 22 arasında değişen 4 genç kız tutuklandı.

Polisiye Olaylar…
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CEP TELEFONU HIRSIZLIĞINA 4 TUTUKLAMA

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 (.): Girne’de bir dükkandan cep telefonu çalınmasıyla ilgili yaşları 19 ile 22 arasında değişen 4 genç kız tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,  Girne'de “Alfa GSM” isimli işyerinden cep telefonu çalınmasıyla ilgili  soruşturmada, tümü kadın M.F.E. (19), A.K.A.(22), A.H. (21) ve A.K. (19) zanlı olarak tutuklandı.

Öte yandan  Haspolat’ta,  Cennet Yıldız’a ait park halindeki  aracı mal sahibinden izinsiz alıp kullandıktan sonra, aracın bagajında bulunan hırdavat eşyaları, çeki demiri ile hoparlörleri sökerek  çaldığı belirlenen 25 yaşındaki V.K tutuklandı

Haspolat’ta bir de uyuşturucudan tutuklama oldu. Bültene göre 23 yaşındaki C.V.I’nin evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram “sentetik cannabinoid” ve “uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 200 TL nakit para” bulundu,  tutuklandı.

(YIL/GUR)

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