Polisiye Olaylar

Alsancak’ta dün öğle saatlerinde, bir otelin 540 metre kuzey doğusunda deniz içinde bir ceset bulundu. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bugün yapılan otopside cesedin 20-40 yaşları arasında kadına ait olduğu tespit edildi.

ALSANCAK’TA BİR OTELİN YAKININDA SURİYELİ OLDUĞU TAHMİN EDİLEN KADIN CESEDİ BULUNDU

Lefkoşa, 29 Nisan 17 (.): Alsancak’ta dün öğle saatlerinde, bir otelin 540 metre kuzey doğusunda deniz içinde bir ceset bulundu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bugün yapılan otopside cesedin 20-40 yaşları arasında kadına ait olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, cesetten alınan doku örnekleri ölüm sebebi ve kimlik tespitinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Polis açıklamasında, cesedin pantolonunun cebinde, Suriye parasına rastlandığı da belirtildi.

UYUŞTURUCU MADDE İTHAL VE TASARRUFU

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giren H.Ç.’nin (E-36) üzerinde yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık bir gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı. H.Ç. tutuklandı.

Öte yandan Dörtyol’da, trafik kontrolü sırasında şüphe üzerine S.Ö’nün (E-31) yönetimindeki araçta yapılan aramada, sentetik cannabonoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1,5 gram ağırlığında madde ile elle sarılmış ucu yanık sigara içerisinde tütünle karışık sentetik cannabonoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan izmarit bulunarak emare alındı. S.Ö. tutuklandı

RESMİ EVRAK SAHTELEME

Lefkoşa’da bir otel odasında kalan A.T. (E-51) başkası adına düzenlenmiş ve üzerinde N.B.M’nin (E-24) fotoğrafı bulunan sahte Bulgaristan pasaportunu N.B.M.’ye verdiği sırada suçüstü tespit edildi

Dün meydana gelen olayla ilgili her iki şahıs da tutuklandı ve pasaporta emare olarak el konuldu.

GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU



Girne’de düzenlenen huzur operasyonunda kumarhanede bulunması yasak 7 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 800 araç kontrol edilirken, trafik suçu işlediği tespit edilen 147 araç sürücüsü ile ilgili ileri işleme gidildi. 5 alkollü araç sürücüsü ise trafikten men edildi.

(YIL/GÜL)