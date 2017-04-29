Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2017 Cumartesi 10:11

Polisiye Olaylar

Alsancak’ta dün öğle saatlerinde, bir otelin 540 metre kuzey doğusunda deniz içinde bir ceset bulundu. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bugün yapılan otopside cesedin 20-40 yaşları arasında kadına ait olduğu tespit edildi. &nbsp;

Polisiye Olaylar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ALSANCAK’TA BİR OTELİN YAKININDA SURİYELİ OLDUĞU TAHMİN EDİLEN KADIN CESEDİ BULUNDU

Lefkoşa, 29 Nisan 17 (.): Alsancak’ta dün öğle saatlerinde, bir otelin 540 metre kuzey doğusunda deniz içinde bir ceset bulundu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bugün yapılan otopside cesedin 20-40 yaşları arasında kadına ait olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, cesetten alınan doku örnekleri ölüm sebebi ve kimlik tespitinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Polis açıklamasında, cesedin pantolonunun cebinde, Suriye parasına rastlandığı da belirtildi.

UYUŞTURUCU MADDE İTHAL VE TASARRUFU

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giren H.Ç.’nin (E-36) üzerinde yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık bir gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı. H.Ç. tutuklandı.

Öte yandan Dörtyol’da, trafik kontrolü sırasında şüphe üzerine S.Ö’nün (E-31) yönetimindeki araçta yapılan aramada, sentetik cannabonoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1,5 gram ağırlığında madde ile elle sarılmış ucu yanık sigara içerisinde tütünle karışık sentetik cannabonoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan izmarit bulunarak emare alındı. S.Ö. tutuklandı

RESMİ EVRAK SAHTELEME

Lefkoşa’da bir otel odasında kalan A.T. (E-51) başkası adına düzenlenmiş ve üzerinde N.B.M’nin (E-24) fotoğrafı bulunan sahte Bulgaristan pasaportunu N.B.M.’ye verdiği sırada suçüstü tespit edildi

Dün meydana gelen olayla ilgili her iki şahıs da tutuklandı ve pasaporta emare olarak el konuldu.

GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU 
 
Girne’de düzenlenen huzur operasyonunda kumarhanede bulunması yasak 7 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 800 araç kontrol edilirken, trafik suçu işlediği tespit edilen 147 araç sürücüsü ile ilgili ileri işleme gidildi. 5 alkollü araç sürücüsü ise trafikten men edildi.

(YIL/GÜL)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek Kktc’de Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek Kktc’de
Abd Dışişleri Bakanlığı’ndan Jonathan Cohen Kıbrıs’ta Temaslar Yapacak Abd Dışişleri Bakanlığı’ndan Jonathan Cohen...
Başbakan Ve Ubp Genel Başkanı Özgürgün, Ubp Gönyeli Örgütü’nün Etkinliğine Katıldı Başbakan Ve Ubp Genel Başkanı Özgürgün, Ubp...
Daü Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Şehit Ailelerine Ziyaret Daü Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Şehit...
Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri New York’a Gidiyor Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri New York’a Gidiyor
Bağımsızlık Yolu, Halkı 1 Mayıs’ta Meydanlara Çağrıdı Bağımsızlık Yolu, Halkı 1 Mayıs’ta Meydanlara...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek Kktc’de
Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, günübirlik&nbsp; program için bugün saat 10.00 sıralarında...

Haberi Oku